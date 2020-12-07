Как подобрать оборудование для спутникового ТВ

Комплект для спутникового телевидения включает несколько устройств.

Спутниковое телевидение остается одним из самых популярных и функциональных видов телевидения, обеспечивая клиентов широчайшим выбором программ, удобством настроек и сравнительно недорогим оборудованием.

В число его преимуществ также входит надежность, и что немаловажно – доступность для жителей труднодоступных районов, куда сложно или невозможно проложить кабельную линию.

Комплектация системы спутникового телевидения

Комплект для спутникового телевидения включает следующие устройства: зеркало спутниковой антенны (тарелка); подвеска зеркала; кронштейн для зеркала; конвертеры; крепления конвертеров; коммутатор для нескольких конвертеров; ресивер; кабель; кабельные наконечники, тип «F».

Рассмотрим, какими особенностями отличаются эти устройства.

Особенности устройств спутниковой системы ТВ

Зеркала и подвески антенны.

Специалисты рекомендуют размер офсетной тарелки 1,2 метра. Зачастую с целью экономии устанавливают зеркала с 3-мя головками. В этом случае лучше всего подойдет офсетная тарелка с угломестно-азимутальной подвеской, которая обеспечивает стационарную настройку и фиксацию.

Конвертеры.

Их задачей является преобразование слабого сигнала со спутника на частотах 10-12 ГГц (приближенно) в сигнал промежуточных частот 950-2050 МГц, который адаптирован для передачи по кабелю. Более высокочастотная передача потребует, соответственно, более дорогого кабеля. Конвертер относится к активной аппаратуре, управляемой кабельным сигналом с тюнера, и работает в диапазонах частот от 10-11 ГГц до 11-12 ГГц.

В некоторых случаях требуется подключение к одному конвертеру нескольких тюнеров. Для этого потребуются многоконвертерные головки (несколько конвертеров в одном корпусе).

Одним из важных параметров конвертера является коэффициент шума. Следует подбирать устройство с его минимальным показателем.

Кронштейны следует подбирать, исходя из количества конвертеров. Крепежные конструкции должны быть высокого качества, чтобы выдерживать не только вес устройств, но и ветровые, снеговые и прочие нагрузки во внешней среде. А также иметь качественную защиту от коррозии.

Коммутатор служит для переподключения конвертеров к спутниковому приемнику в зависимости от того, какой нужен в данный момент. Управление коммутатором осуществляется с помощью команды с тюнера. Перед этим, в ходе настройки тюнера каждому конвертеру, настроенному на конкретный спутник, присваивается номер входа коммутатора.

Тюнер, или ресивер – самая «технологичная» и дорогая часть комплекта. Его выбор зависит от бюджета пользователя и его требований, касательно функциональности приемного оборудования. В частности, желательно, чтобы тюнер комплектовался картоприемником (для приемки платных каналов) или программным эмулятором карточки (ПО для открывания кодированных каналов).

Кроме того, важно проверить ресивер на наличие необходимых разъемов и входов. Это могут быть разъемы HDMI, USB, компонентный (Y/Pb/Pr), композитный (AV), цифровой аудиовыход оптический (S/PDIF), Scart, RGB, RCA, для тюльпанов, для Ethernet (LAN), IR Out.

Не стоит забывать, что приоритеты и требования к удобствам могут со временем измениться, поэтому лучше выбирать ресивер с максимальным набором разъемов. Кабель для прокладки и подключения. Как правило это коаксиальный кабель, его выбору следует уделить повышенное внимание и тщательно спланировать процедуру его прокладки.

Желательно выбирать кабель с хорошей защитой (нержавеющей оплеткой) и максимальной плотности. После его приобретения необходимо позаботиться о заделке наконечников. Корректный подбор оборудования для спутникового телевидения – основа эффективной, экономной и комфортной эксплуатации системы, а также долговечности и защиты от негативных факторов окружающей среды.

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