Как выбрать спутниковую антенну для ТВ

По форме спутниковые антенны для телевизора делятся на офсетные и прямофокусные.

Спутниковая антенна предназначена для фокусировки на облучатель конвертера пучка радиоволн, передаваемых спутником.

Выбрать спутниковую антенну для телевизора поможет её диаметр, от которого зависит возможность приёма сигнала от тех или иных спутников (в зависимости от их мощности). Информацию о видимости спутников в Вашем регионе и их мощности можно найти на специализированных сайтах.

Виды спутниковых антенн

По форме спутниковые антенны для телевизора делятся на офсетные и прямофокусные. Последние были довольно широко распространены до недавнего времени – это всем знакомая «тарелка», в центре которой расположен конвертер. Недостатком такой конструкции является частичное затенение конвертером и его креплением поверхности зеркала. Но при большом диаметре зеркала этим недостатком можно пренебречь. Другим их недостатком является налипание снега на плоскость тарелки, что приводит к ухудшению качества приёма. Офсетные антенны лишены этого недостатка.

От прямофокусных антенн офсетные отличаются положением конвертера – он закрепляется не в центральной части, а со значительным смещением от центра вниз. Благодаря этому антенна позиционируется практически вертикально, конвертер не затеняет «зеркало», а налипание снега и намерзание льда практически исключено.

Произвести монтаж антенны и настроить ее значительно проще. Современные комплекты спутникового телевидения снабжаются именно такими тарелками. Самым распространённым материалом для изготовления спутниковых антенн является алюминий, что обусловлено его хорошими эксплуатационными качествами.

Недостатком применения алюминия является опасность деформаций и особенно это касается изделий большого диаметра. Любые изменения формы и целостности «зеркала» приводят к ухудшению качества приёма – об этом не стоит забывать при покупке антенны и тщательно обследовать её поверхность.

В качестве материала для изготовления антенн может использоваться сталь – это делает её прочней. Недостатками второго варианта являются значительный вес конструкции и подверженность коррозии, поэтому при покупке антенны необходимо обращать внимание на качество её покраски.

Сегодня потребителю доступны ещё два вида тарелок – пластиковые и сетчатые. Пластиковые – легковесны, не боятся влаги, но со временем могут деформироваться под воздействием УФ-излучения и перепадов температур. Важным преимуществом сетчатых тарелок является их устойчивость к порывам ветра, но их приёмные характеристики значительно ниже, чем у цельных изделий, а стоимость существенно выше.

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