Как выбрать тюнер для спутниковой антенны

Подключение ресивера к сети происходит через сетевой интерфейс RJ-45 или по беспроводной технологии Wi-Fi.

Для того, чтобы выбрать тюнер для спутниковой антенны, разделим все устройства на четыре категории, отличающиеся стоимостью и функциональными возможностями.

Бюджетные ресиверы

Остановить свой выбор на недорогом ресивере стоит, если вы планируете просмотр бесплатных каналов (FTA). В дальнейшем при необходимости на тюнер (ресивер) можно установить программное обеспечение, которое даст возможность принимать условно-кодированные каналы.

Основные характеристики бюджетных тюнеров: картоприёмник для подключения к платным каналам; интерфейсы: RCA, SCART; приём данных в DVB-S. Из-за функциональных ограничений видеомодуля ресивера, в телевизорах с диагональю более 32 дюймов возможно появление дефектов, возникающих при цифро-аналоговых преобразованиях.

Ресиверы эконом-класса

Ресиверы данной категории оснащаются универсальным картоприёмником, рассчитанным на карты доступа разных провайдеров, что позволит просматривать больше платных каналов.

Основные характеристики тюнеров эконом-класса: наличие универсального картоприёмника; интерфейсы: SCART, RCA, RS-232, USB; запись трансляции на флэш-накопитель; функция TimeShift – возможность остановить трансляцию и продолжить просмотр через определённый промежуток времени; приём данных в DVB-S.

Ресиверы среднего класса

В эту категорию входят весьма распространённые сегодня HDTV-тюнеры. Они используются для трансляции спутникового телевидения на телевизоры с диагональю экрана 42 дюйма и выше. Основные характеристики тюнеров среднего класса: наличие универсального картоприёмника; интерфейсы: SCART, RCA, HDMI, RS-232, USB; алгоритм сжатия – MPEG-4; трансляция в FullHD; наличие сетевого интерфейса для подключения к сети Интернет; функция PiP или «картинка в картинке»; просмотр видео в 3D-формате; приём данных в DVB-S2.

Ресиверы премиум-класса

Тюнеры данного класса предоставляют пользователю расширенный функционал и являются по сути домашними медиа-центрами, позволяющими подключить кабельное телевидение (DVB-C) или цифровое телевидение (DVB-T2). Основные характеристики тюнеров премиум-класса: операционная система – ОС Linux; подключение внешних накопителей; интерфейсы: SCART, RCA, HDMI, RS-232, USB, CI; проигрывание видео, аудио; просмотр изображений; встроенный браузер; трансляция в FullHD; приём данных в DVB-S2.

Кроме этого ресиверы премиум-класса могут воспроизводить видео, аудио файлы, изображения как из сети Интернет, так и с внешнего носителя. Подключение ресивера к сети происходит через сетевой интерфейс RJ-45 или по беспроводной технологии Wi-Fi.

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