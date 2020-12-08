На данный момент, множество фирм производят тюнеры для спутникового телевидения.

Когда сталкиваешься с вопросом установки спутникового телевидения, возникает вполне обоснованный вопрос: «Как выбрать спутниковый тюнер?».

В наше время, на рынке тюнеров для телевидения множество разных устройств, которые отличаются разнообразными дополнениями. Для просто человека, выбор такого «девайса» может оказаться существенной проблемой. Поэтому в данной статье мы постараемся объяснить, как выбрать спутниковый тюнер для своего телевидения.

Какие бывают тюнеры

На данный момент, множество фирм производят тюнеры для спутникового телевидения. В таком огромном разнообразии товаров, можно легко запутаться и не все люди знают, на что обратить внимание при выборе. Обычный человек хочет просто смотреть бесплатные каналы, лишь немногие гонятся за новизной и меняют тюнеры чуть ли не каждый год.

Остальных же пользователей спутникового ТВ, устраивает качественная картинка в формате «MPEG2» и они не требуют от устройства ничего большего и сверхъестественного. Но, с развитием технологий, современному пользователю уже сейчас доступен новый формат вещания – «MPEG4».

К сожалению, тюнер с таким форматом стоит на порядок дороже и чаще всего, каналы, которые ведут трансляции в широкоформатном режиме, предоставляются на платной основе. Потому, на данный момент, нет никакого смысла покупать устройства с поддержкой «MPEG4» и переплачивать.

По крайней мере, до тех пор, пока основная часть телеканалов не перейдет на широкоформатный режим.

Выбор тюнера

Если Вы обладаете плазменным телевизором с большим экраном, это не значит что следует покупать дорогостоящее устройство. Вполне будет достаточно обычного тюнера с трансляцией в формате «MPEG2». На цену такого «девайса» будет влиять лишь его внешний вид и бренд, который его производит.

Следует выбирать из известных торговых марок на этом рынке. Самым популярным на данный момент выступает марка – «Openbox». Их тюнеры качественные и легко настраиваются, а так же имеют неплохую поддержку в сети. Это и новые версии программного обеспечения и ответы на вопросы потребителей.

Следующим по популярности стоит отметить марку «Globo». Их аппараты стабильно работают и отлично настраиваются, также как и «Openbox», но стоят на порядок дешевле. В тюнера неплохая поддержка, и в некоторых моментах, он даже лучше своего оппонента.

Если подытожить все выше сказанное, то можно сделать вывод, что обращать внимание при выборе тюнера, следует, прежде всего, на фирму производитель.

Не стоит доверять тем торговым маркам, чьих устройств мало на рынке и о которых никто не слышал. Будет очень сложно, если с устройством возникнут проблемы, которые Вы не в состоянии будете решить. Потому, в вопросе как выбрать спутниковый тюнер, следует доверять известным торговым маркам

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