Технологии телевидения "CableCARD" и ее особенности

Таким видом сервиса могут пользоваться все клиенты, которые обладают телевизором с поддержкой стандарта DCR и слотом под CC карту.

Технология "CableCARD" подразумевает просмотр трансляции без дополнительных устройств, таких как: тюнер, спутниковый ресивер, кабельная коробка.

Эксплуатирование технологии решили использовать в 1996 году в США.

Таким видом сервиса могут пользоваться все клиенты, которые обладают телевизором с поддержкой стандарта DCR и слотом под CC карту.

Особенности "CableCARD"

Телевизор, который поддерживает "CableCARD", обладает специальным слотом. По сути, этот слот напоминает "PCMCIA Type II" для ноутбуков. Для того, чтобы система работала, достаточно вставить "CableCARD" в соответствующий разъем, и подключить специальный кабель.

Далее, можно наслаждаться сотнями каналов, которые могут транслироваться как со стандартным расширением, так и в "HDTV".

Стоит отметить, что такая технология существенно дешевле, нежели альтернативные варианты.

Конечно, в данной технологии есть и свои минусы.

Во-первых, это не выгодно для самых операторов, так как на начальном этапе, организация сервиса требует существенных инвестиций.

Во-вторых, "CableCARD" технически не может выполнять ряд сторонних функций присущих альтернативным технологиям.

Такие функции уже давно востребованы и ими пользуются много клиентов, например: телепрограмма, оплата просмотра желаемых передач, видео на заказ.

Потому, технология обеспечивает лишь минимум функций в данном сегменте услуг, для всего прочего, к сожалению, потребуется покупка кабельной коробки.

В наше время, стандарт "DCR", который включен в специфику технологии телевидения "CableCARD" – морально устарел. Невозможность поддержки интерактивных сервисов заставляет пользователей отказывается от данной технологии.

Все больше популярности набирает новое поколение предыдущей технологии – "iDCR". Стандарт, технически позволяет всем абонентам пользоваться всеми востребованными сервисами.

Помимо всех остальных преимуществ, стандарт начал поддерживать использование "OCAP" – специальной операционной системы, использованной телевизорами.

При помощи нее, клиент может пользоваться разнообразными интерактивными услугами, такими как: банковские услуги, заказ передач и т.д.

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что технология телевидения приобретет второе дыхание и будет снова популярна.

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