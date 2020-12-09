Цифровое эфирное телевидение "Т2": обзор возможностей

Согласно плану, вся Украина должна перейти на новый стандарт вещания к 2015 году.

Уже много кто слышал о цифровом телевидении "Т2", которое с недавних пор начали вводить по всей Украине.

Об этом говорят многочисленные видео ролики и множество рекламы во всех источниках медиа.

Согласно плану, вся Украина должна перейти на новый стандарт вещания к 2015 году.

Обзор возможностей

Основным преимущество "Т2" можно отметить наличие 32 каналов. Множество жителей страны, живущих вдали от города, могут позволить себе смотреть лишь 4-5 каналов.

Данная технология позволяет расширить этот список до 32. На первый взгляд, качество картинки, предоставляемое новой технологией, радует. Но после сравнения с обычной антенной, стает понятно: качество практически идентичное. Также, по словам разработчиков технологии, "Т2" должно транслировать каналы в широком формате, к сожалению это не так.

Пока не известно с чем это связано, возможно, технология и поддерживает такой формат, но каналы еще не перешли на него. На данный момент, передачи транслируются в обычном формате, а качество 720р, пока недоступно. Скорее всего, телеканалы ждут максимальной популяризации технологии по всей Украине.

Если брать в целом, чистота картинки на среднем уровне. Часто поступает информация о нарушении качества трансляции при плохих погодных условиях, например в дождь. Иногда, картинка теряет частотность, и трансляция напоминает "слайд-шоу". Но такие проблемы встречаются не часто и не у всех пользователей.

Такие проблемы, вполне могут зависеть от местности и положения абонента. Во всяком случае, данная технология телевидения, как никогда будет полезна для жителей сельской местности, где плохое качество приема трансляций. При помощи данной технологии, пользователи смогут увеличить и количество каналов вещания, и их качество.

Говорить о полном функциональном использовании технологии и раскрывать её потенциал еще рано, так как практически все известные каналы не перешли на широкоформатное вещание. Скорее всего, цифровое эфирное телевидение "Т2" оценят в полной мере по закрытию аналогового вещания, которое по государственному плану отключат 1 января 2015 года.

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