Технология имеет ряд преимуществ, но на данный момент не достаточно развита в Украине.

IPTV – новая технология цифрового телевидения, которая распространяется в сетях передачи данных по IP протоколу.

Такая технология позволяет конечному пользователю просматривать изображение высокой четкости.

Технология имеет ряд преимуществ, но на данный момент не достаточно развита в Украине.

Только состоявшиеся бизнес компании могут позволить себе предоставлять данную услугу. В этой статье мы поговорим про IPTV и его преимущества.

Особенности и преимущества технологии

IPTV – это полузакрытая компьютерная сеть, в которой могут получать услуги по трансляции только абоненты. Данная технология обрамлена несколькими факторами, такими как физическая привязка к домам и устройствам клиентов, а так же местной политикой конфиденциальности и авторского права. Главным преимуществом данной технологии, можно отметить предоставление дополнительных возможностей, наряду со стандартным вещанием телеканалов.

В качестве оборудования для воспроизведения трансляции, можно использовать стационарный компьютер или специальные ТВ приставки, разнообразные медиа-плееры, телевизоры с поддержкой технологии «Smart TV» или же мобильные устройства. Для воспроизведения может быть использовано специализированное программное обеспечение или интегрированный Интернет браузер.

Базовые услуги по трансляции каналов не ограничивают весь потенциал технологии. При помощи технологии, конечному пользователю доступны такие сервисы как: Video Telephony, Voting, Information Portals, Web, Games, MOD KOD. Также, IPTV позволяет использовать несколько аудио потоков для одного видеоряда, например смена языков.

К тому же, технология предполагает использование звука повышенного качества HD или 5.1. Во время трансляции, пользователю доступно несколько интерактивных возможностей, например: телепрограмма, справка по фильму, отзывы. Преимуществ технология предоставляет достаточно много. Но самое главное – это отменное качество передачи трансляции.

В будущем, технология должна развиваться предоставлять еще больше интерактивных возможностей. На данный момент – это достойный выбор для тех, кто хочет получить все от телевидения и наслаждаться трансляциями любимых телепередач в отличном качестве.

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