Телефон и уж тем более телевизор сегодня есть практически в каждом доме.

Телевидение, телефон и интернет уже прочно вошли в нашу жизнь – статистика говорит о том, что всеми этими благами к концу 2011 пользуется около 60% Украинцев.

Естественно, эти цифры такие именно из-за Интернета, ведь телефон и уж тем более телевизор сегодня есть практически в каждом доме. Но пользоваться всеми преимуществами современной цивилизации жители квартир могут благодаря специалистам, именно они знают, как сделать правильное проектирование кабельных сетей?

Пять шагов к оптимальному результату

Поработайте для удобства клиента – разместите розетки на комфортном для него уровне, обеспечьте легкий доступ к телефонному аппарату и точке выхода в Интернет. Продумайте вопрос возможной смены местоположения техники: кабельная сеть может прокладываться с запасом, так, чтобы заказчик в будущем мог свободно передвинуть компьютер или телевизор.

Практика подсказывает, гораздо удобнее, когда человек не «привязан» к одному конкретному месту и может более-менее вольно менять расположение техники в комнатах. Позаботьтесь об универсальности, о том, чтобы к коммуникационной линии можно было подключить как новую, так и старую аппаратуру.

Для этого стоит установить евро-розетки и снабдить их переходниками, позаботиться о том, чтобы у маршрутизатора беспроводного Интернета были входы и для проводного – словом, продумать все нюансы. Отдавайте предпочтение эстетичности – помните, аккуратная работа мастера ценится несравнимо больше.

Если можно выполнить скрытый монтаж, смело проводите его, прячьте коммуникационные линии – в квартире кабельные сети не должны выходить на первый план и мешать хозяевам. Побеспокойтесь о надежности – как Вы знаете, очень важно сделать работу так, чтобы вышедшая из строя проводка не стала причиной возникновения критической ситуации.

Поэтому в ряде случаев и при согласии заказчика коммуникации целесообразно прокладывать в закрытых коробах.

И последний совет: если кабельная сеть должна включать в себя мониторинговую систему, позаботьтесь о том, чтобы вход в квартиру с подъезда хорошо просматривался, и заведите сигнал со следящего устройства прямо на пульт службы безопасности. Соблюдая советы, проектирование кабельных сетей в квартире Вашего клиента будет действительно правильным, надежным и качественным.

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