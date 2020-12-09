В России начали штрафовать телеканалы за слишком громкую рекламу

Первым под руку попался телеканал CNN.

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации наложила штраф на компанию, занимающуюся вещанием телеканала CNN на территории России за нарушение требований закона “О рекламе”.

Размер штрафа составил 200 тыс рублей.

В данном случае речь идет о нарушении, связанном с “превышение допустимого уровня громкости звука” при демонстрации информации о телеканале, а также его логотипа. Что интересно, ранее ведомство уже выявляло в ходе проверки, что громкость звука при трансляции фрагментов информации о телеканале CNN увеличена по сравнению с уровнем громкости звука прерываемой телепередачи с 1,6 до 9,6 дБ при допустимой норме в 1,5 дБ.

Распространится ли подобная практика на другие телеканалы — на данный момент неизвестно.

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