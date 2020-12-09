День, когда начала работать Останкинская телебашня

Высота Останкинской телебашни составляет 540 м.

30 апреля 1939 года в Нью-Йорке стартовало регулярное телевещание в США. Это событие совпало с началом Всемирной промышленной выставки, которая проходила в том же городе. Телевещание инсценировала компания NBC (National Broadcasting Company, национальная широковещательная компания), отсчет существования которой начинается с этой же даты и длится по сей день. Трансляция началась с прямого обращения 32-го президента США Франклина Д. Рузвельта.

30 апреля 1967 года была достроена Останкинская телебашня. Решение о постройке этого здания было принято еще в 1957 году. Но только три года спустя был заложен первый кубометр фундамента. Ближе к сдаче в эксплуатацию — 12 февраля 1967 года — был совершен подъем уникальной 148-метровой металлической антенны, образующей навершие здания. 5 ноября Государственной комиссией был подписан акт о вводе его в эксплуатацию. В этот день вошла в строй первая очередь телецентра. Именно 5 ноября считается днем рождения Останкинской телебашни.

Вместе с введением новой станции прекратилась работа телецентра на Шаболовке. Новый телеобъект позволил увеличить количество транслируемых программ до четырех, а радиус уверенного приема сигнала увеличился более чем вдвое — с 50 до 120 км. Кроме этого, улучшилось качество приема изображения, а также были устранены множественные помехи при приеме телепрограмм. Спустя три дня после открытия Останкино состоялась первая цветная телевизионная передача с Красной площади, где проходил парад трудящихся. Тогда же появился и первый серийный цветной телевизор модели «Рубин-401».

Высота Останкинской телебашни составляет 540 м. На сегодняшний день это восьмое в мире здание по высоте. А на момент постройки — первое. 30 апреля 2010 года состоялась официальная премьера шестиядерных процессоров Phenom II X6. Тогда же они поступили в продажу. По этому случаю компания организовала крупное мероприятие, в котором приняли участие многие популярные (на тот момент) оверклокеры мира, включая таких «мастодонтов», как SF3D и Macci. Лидером линейки стал Phenom II X6 1090T. Центральный процессор имел шесть полноценных физических ядер и работал на частоте 3200 МГц. Именно у этих «камней» появилась функция TURBO — аналог Turbo Boost у Intel. Так, 1090T автоматически разгонялся до 3600 МГц. Чип мог похвастать 2 Мбайт кэша второго уровня и 6 Мбайт — третьего. Уровень TDP первого настольного шестиядерника AMD составлял 125 Вт. Стоимость — 285 долларов США.

Сегодня, спустя пять лет, за аналогичную сумму AMD предлагает центральный процессор FX-9590 (тоже флагман всей линейки) — 8-ядерную модель, функционирующую со скоростью 4700 МГц, которая, тем не менее, в режиме TURBO может достигать 5000 МГц. В плане частоты — это самый быстрый процессор в мире. Правда, уровень его TDP составляет колоссальные 220 Вт. Так что AMD в боксовом варианте реализует этот чип вместе с односекционной необслуживаемой системой водяного охлаждения.

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