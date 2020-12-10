Существовала ли Nokia с антеннами

Никому ненужные факты древних смартфонных времён.

Давным-давно, когда нынешних тиктокеров ещё не успели зачать, Nokia выпустила свой первый, флагманский, настоящий, официальный телефон с телевизором. Произошлоэто 10 ноября 2003 года .

Этим мобильником-телевизором стала модель 7700 с сенсорным экраном, в которой был встроен ТВ-тюнер. За счёт аналогового приёмника смотреть телепередачи можно было даже без подключения к интернету. Правда, на тот момент покупатели опасались, что за это придётся дополнительно платить, ведь во многих европейских странах общественное телевидение платное.

Увы, сама идея телевизора в телефоне не прижилась и такую функцию даже годами позже можно было найти разве что в безродных китайских аппаратах с антеннами и двумя SIM-картами. А вот оригинальный аппарат Nokia 7700 был неплохим для своего времени: сенсорный (в 2003 году!) TFT-дисплей с разрешением 640x320 пикселей, отображающий 65 тысяч цветов, камера 0,3 мегапикселя, EDGE, Bluetooth, слот карт памяти MMC, поддержка mp3 и видеофайлов, операционная система Symbian 7.0 S90 (можно было устанавливать приложения и игры). Но странный форм-фактор, заточенный именно на просмотр ТВ (видео с карты памяти проигрывалось не во весь экран — в те годы процессоры смартфонов не тянули такую нагрузку) сделал этот смартфон никому не нужным.

Ну а сегодня ТВ-тюнеры в мобильниках уже никому не нужны — покрытие 3G и 4G позволяют смотреть телевидение в 720p/1080p-качестве через приложения на смартфонах. Те, кто ещё смотрит ТВ, чаще всего пользуются официальными приложениями операторов: во-первых, потому что каналы в неофициальных приложениях часто блокируют правообладатели, а в операторских приложениях бесплатные каналы входят в состав тарифа; а во-вторых, просмотр ТВ в приложениях операторов не расходует гигабайты трафика. И даже если тариф безлимитный, «родное» приложение оператора для просмотра ТВ работает стабильнее, чем такое же приложение от другого оператора связи (такое вот неравенство в качестве предоставления услуг, на которое ни ФАС, ни другие регуляторы не хотят обращать внимания).

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