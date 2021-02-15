В Алматинской области закрыли движение на трассах республиканского значения 

Меры приняты в связи с ухудшением погодных условий.

В Алматинской области из-за ухудшения погодных условий закрыли движение на трассах республиканского значения, сообщает zakon.kz.

По данным Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" и Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор", с 22.45 часов 14 февраля в связи с ухудшением погодных условий (туман, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта по автодороге республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" - "с. Узынагаш до гр.Жамбылской области" (61-143 км).

Также с 00.30 часов 15 февраля в связи погодным условиям (туман, ограничения видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения "Алматы-Оскемен"-"г.Талдыкорган-с.Жансугуров" (287-386 км).

В ДЧС Алматинской области подчеркнули, что в целях избежания чрезвычайных ситуаций гражданам стоит воздержаться от поездок по данным направлениям.

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