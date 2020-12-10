В Прибалтике была обнаружена засекреченная американская военная база

Приложение zakon.kz
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Открытие совершили эстонские журналисты.
Эстонская телерадиовещательная корпорация заявила, что ее журналисты сумели обнаружить на территории Эстонии засекреченную военную базу, созданную для подготовки бойцов спецназа США.
Что важно, по имеющимся у журналистов данным, бойцы хоть и базируются на территории страны, подчиняются они при этом именно американскому командованию.
База была рассекречена в ходе журналистского расследования в рамках телепередачи “Очевидец”. Подозрения появились после того, как авторы программы изучили официальные документы Министерства обороны США, в которых прямо заявлялось о том, что в течение 2019 года Соединенные Штаты выделят Эстонии около 15,7 млн долларов на поддержание “специфического объекта”.
Журналисты утверждают, что в изученных ими документах уточняется, на какие именно цели будут потрачены выделенные 15,7 млн долларов. В число расходов вошли: тир, оружейный склад, стройка казарм и башня для сушки парашютов. К слову, объекты должны будут быть сданы в 2020 году, а строительство уже идет полным ходом.
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