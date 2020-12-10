Программирование регионального ТВ в кризис

Региональные телеканалы с введением повсеместно карантина спешно начали менять программную сетку.

В условиях борьбы с коронавирусом россияне вынуждены оставаться в своих домах. Нередки случаи, когда самоизоляция собрала под одну крышу несколько поколений. Бабушки лепят на кухне пельмени под любимые фильмы и телеперадачи. В соседней комнате дети и подростки продолжают обучение, в том числе по программе телевизионной школы, организованной местными телеканалами. Все трудоспособные продолжают выполнять свою работу в условиях домашнего офиса. В стесненных условиях на скромных, как правило, квадратных метрах сложно поддерживать гармонию, семейные традиции и не разругаться.

Региональные телеканалы с введением повсеместно карантина спешно начали менять программную сетку и продолжают ее обновлять по мере изменения ситуации с пандемией и эмоционального состояния телезрителей. За несколько недель в изоляции люди устали от беспокойных новостей, и региональные телеканалы отмечают спрос на комедии, праздничные концерты, мультфильмы. Просмотр позитивного контента способствует укреплению семейных ценностей, сближению родных, что, в свою очередь, формирует поведение в духе взаимопомощи и создает в целом положительный эмоциональный фон внутри семьи, особенно там, где под одной крышей живут несколько поколений.

"Мастер решений" – крупнейший в России контент-агрегатор, который сотрудничает с региональными телекомпаниями и обеспечивает их качественным премиальным контентом, начиная от зарубежных фильмов и анимации и заканчивая сюжетами, которые могут быть использованы при создании собственных программ, минимизируя труды и финансовые затраты телеканала. В условиях кризиса телекомпания продолжает активно работать, расширяя программную сетку и предлагая регионам эксклюзивный контент.

Анна Кременецкая, генеральный директор телекомпании "Мастер решений" Несмотря на сложные времена, мы чувствуем себя уверенно, так как закупили более 80% контента до конца прошлого года, поэтому твердо стоим на ногах. Мы оперативно реагируем на запросы телеканалов и по необходимости дополняем сетку востребованным контентом. К новому сезону мы подготовили премьеры – фильмы, имевшие большой успех на федеральных каналах, в этом году они будут впервые показаны на региональном ТВ. Это и сериал "СМЕРШ" – исторический шпионский детектив о противостоянии агентов разведки Советского Союза и Третьего рейха, это и военные драмы киностудии "Беларусьфильм". Помимо готового контента телекомпания "Мастер решений" начнет предоставлять отдельный пакет из сюжетов, которые на данный момент востребованы всеми игроками телерынка. Это нужно и тем, кто претендует на "22-ю кнопку", потому что есть особые требования к объему и количеству контента собственного производства в сетке, а также всем остальным телеканалам, вынужденным в условиях пандемии сокращать ресурсы и использовать короткие видеосюжеты, лайфхаки при производстве своих собственных программ, тем самым оптимизируя труды и финансовые затраты.

Телекомпания "Мастер решений" пообщалась со своими партнерами и поделилась с читателями журнала "Broadcasting. Телевидение и радиовещание" историями о том, как работают региональные телекомпании в кризис и как изменилось их программирование.

Анна Климова, PR-директор телеканала "Хабаровская студия телевидения"

В связи с пандемией редакции телеканала "Хабаровск" приходится реагировать на быстро меняющийся запрос аудитории. Сейчас это информирование и помощь. Нам пришлось полностью поменять сетку вещания. Телеканал "Хабаровск" предложил зрителям и принципиально новые проекты: концерт Дальневосточного симфонического оркестра в пустом зале Хабаровской краевой филармонии был показан и в телевизионном эфире, и на YouTube-канале ТК "Хабаровск". В пустых залах Дальневосточного художественного музея был отснят цикл программ с участием экскурсоводов, которые рассказали об экспонатах основных залов и находящихся в хранилище.

Был запущен проект "Дома лучше", своеобразная телевизионная социальная сеть, участники которой (как жители города, так и бывшие хабаровчане, живущие ныне в других городах и странах) делятся своими советами, как жить в условиях самоизоляции.

Проект "Школа на дом" — это совместный проект управления образования администрации Хабаровска и телеканала "Хабаровск". Он ориентирован на школьников с первого по третий класс. Для них десять преподавателей приготовили мастер-классы по темам, которыми владеют лучше всего. Мастер-классы ведут лучшие учителя – победители хабаровского конкурса "Педагогический звездопад" и преподаватели с большим стажем.

Мы работаем в усиленном режиме полным составом, так как эфиров стало больше. В период нынешней ситуации мы не думаем о конкуренции и о зарабатывании денег. Наша главная задача – выполнение социальной функции.

Зоя Грязева, генеральный директор, главный редактор телеканала TV Губерния

По нашему опыту, качество и эффективность работы на удаленке остро зависит от факторов, повлиять на которые телекомпания напрямую практически не может. Это и качество каналов связи, и программное обеспечение, установленное у сотрудников, и возможности техники. А это значит, что можно часами гонять видеофайлы по Интернету, чтобы потом убедиться, что из-за несовместимости версий ПО работать с ними нельзя. В силу этих причин большинство монтажных работ, озвучка, предэфирная подготовка по-прежнему происходят на студии. На телеканале ежедневно работают не более 50 человек из 120, остальные – на удаленке. Работу в таких условиях комфортной не назовешь.

Уже понятно, что пандемия негативно повлияла прежде всего на компании сегмента малого и среднего бизнеса. Такие фирмы даже после снятия ограничений на какое-то время откажутся от размещения рекламы. В портфеле заказчиков нашей компании их доля не очень велика – около 20 процентов.

Но крупный бизнес тоже будет экономить, некоторые рекламодатели уже проинформировали нас об этом. Надеемся, что банки, розничные сети, сельхозпроизводство и переработка работать будут, а значит наши услуги им будут необходимы.

Мы подготовили несколько антикризисных предложений для всех сегментов бизнеса. Наша главная задача – не допустить полной потери клиентов, и для этого мы готовим пакетные предложения нашего медиахолдинга и организуем онлайн-трансляций при участии спонсоров.

Олег Черных, генеральный директор телеканала "Лен ТВ 24"

Нам не пришлось перестраиваться под кризис и отлаживать переход в домашний офис. У нас несколько телеканалов, и вот уже много лет наши сотрудники и так работают в режиме домашнего офиса. В феврале 2020 года мы готовили перевод телеканала на внутреннюю систему – платформу, которая обеспечила бы связь всех, кто работает на удаленке, с бэк-офисом. Введение самоизоляции ускорило процесс перевода, но он был сопряжен с определенными сложностями.

Но мы приноровились. Теперь все редакторы, корреспонденты и бухгалтеры работают удаленно, для них мы настроили удаленный доступ к внутренней платформе.

И параллельно с этим мы отрабатываем технологию, при которой ведущие сами себя записывают дома. Видеографы, находясь в своих квартирах, закрывают сюжеты графикой и далее пересылают соответствующим редакторам. Кроме этого, мы увеличили количество выпусков новостей, теперь они выходят каждые два часа.Каждый день держим руку на пульсе и ждем, как будут развиваться события в стране. Сокращение штата не планируем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!