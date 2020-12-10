Сколько времени в день жители малых городов России смотрят телевизор

227 - столько минут ежедневно жители малых городов России тратят на телевизор

Аналитическая компания Mediascope с сентября по август 2019 года собирала данные, на основе которых сделала выводы о том, в каких отношениях находится население России с телевизором.

Так, около 67% жителей городов, население которых составляет около 100 тыс человек, каждый день смотрят ТВ, в то время как в крупных городах число таких людей равняется 61%.

Также исследователи выяснили, что в среднем в небольших городах России население проводит за телевизором около 227 минут против 191 минуты в случае с жителями крупных мегаполисов.

При этом среди представителей молодежи данная разница меньше — 105 минут проводят перед ТВ жители малых городов в возрасте от 11 до 17 лет, и 74 минуты за просмотров телевизора проводят юные зрители из крупных городов.

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