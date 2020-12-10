Сколько россиян узнают новости через телевидение?

70% россиян узнают новости через телевидение.

Технологичная компания Mediascope провела новое исследование, результаты которого установили основные источники информирования россиян.

Так, большинство (70%) жителей России узнают новости через телевидение.

В то же время, вторую строчку в списке основных информационных источников россиян занял интернет, с помощью которого узнают новости 58% опрошенных. Что касается газет и радио, то через них узнают информацию 19% и 12,6% соответственно. ”Новости так или иначе интересуют 92% взрослого населения России. Больше выражен интерес к местным новостям (79%), меньше – к международным (62%)”, - указано в исследовании.

В рамках исследования был сформирован основной портрет людей, которые используют телевидение в качестве основного источника новостей. Так, зачастую это взрослые люди от 45 лет, не окончившие высшее учебное заведение, а также проживающие в небольших городах и селах, тогда как интернетом пользуются в основном молодые люди от 16 до 44 лет, имеющие высшее образование, которые проживают в крупных или средних городах.

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