Программирование регионального ТВ летом в кризис

В начале лета во многих регионах отменили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

В период изоляции Mediascope зафиксировала рост телесмотрения на треть в российских городах с населением более 100 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Региональные телекомпании отмечают интерес зрителей к сериалам, фильмам и детскому контенту.

Исследовательская фирма Magid также подтверждает спрос у людей на позитивный контент: зрители чаще ищут смешные (39%) и забавные (31%) ролики, а также фильмы и ТВ-программы. Кроме этого, обладатели Smart TV любят пересматривать свои любимые телесериалы и кино в удобное для себя время, вместо того, чтобы искать что-то новое. Как отмечают специалисты, возможно, люди напуганы нестабильностью и неопределенностью будущего, поэтому чисто психологически возвращаются к уже знакомым и любимым фильмам и передачам.

В начале лета во многих регионах отменили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Этого события ждала вся страна, истосковавшаяся по неторопливым прогулкам на свежем воздухе и спортивным занятиям на открытых площадках. Кроме этого, с завершением учебного года и наступлением теплого сезона горожане легко меняют свою комфортную городскую жизнь на загородную. После изоляции естественное пение птиц и натуральный запах цветов откликаются в душе звуком свободы. Но тем не менее, традиционный телевизор остается популярным средством связи с остальным миром. И его роль в жизни людей, особенно проживающих в отдаленных регионах, по-прежнему огромна.

«Мастер решений» работает со многими региональными телекомпаниями и знает, насколько каналам тяжело сегодня обеспечивать качественное наполнение эфира.

Анна Кременецкая, генеральный директор телекомпании «Мастер решений»:

«Мы несказанно рады, что постепенно возвращаемся к прежней жизни. Рады за партнеров, которые смогли преодолеть трудности этого действительно сложного периода. В условиях ограничений телеканалы вынуждены были сократить производство собственного контента, когда у нас, напротив, работы стало больше, так как в целом по стране телесмотрение выросло. И чтобы зрители не заметили кризиса на канале, мы помогли им заполнить сетку качественным и интересным контентом. Сейчас у каждого из нас за плечами новый и важный опыт, и благодаря слаженной совместной работе с партнерами удалось сохранить коллективы, эфир и зрителей. И это действительно бесценно. Чтобы поддержать каналы в кризис к 9 маю мы им сделали подарок в виде цветной версии исторического парада Победы 1945 г. и цикла роликов «Мульти-Россия» – это серия из видеоминиатюр о красоте и величии России».

Летом впервые на региональном телевидении покажут лучшие фильмы оскароносных режиссеров: криминальную драму «Казино» Мартина Скорсезе – фильм об интересном периоде в истории США, о жизни крупнейших казино в столице игорного бизнеса – Лас-Вегасе; мистический триллер «Твин Пикс: Сквозь огонь» – приквел культового сериала «Твин Пикс», и психологический детектив «Шоссе в никуда» Дэвида Линча – ленту о противоречивом увлекательном путешествии по лабиринтам завораживающего разума ее создателя, назвавшего свой фильм «нуаровым хоррором XXI века».

Новый сезон откроется сериалом «Родина» – это российская версия культового американского формата «Homeland», получивший множество профессиональных наград, включая премии «Эмми» и «Золотой глобус». На региональном ТВ «Родина» будет показана впервые благодаря телекомпании «Мастер решений», у которой находятся эксклюзивные права на трансляцию.

Впервые на региональных каналах только летом «Мастер решений» представляет мини-сериал «Мегрэ» о всемирно известном французском сыщике, сериал «Если любишь — прости» – гомерически смешная и убедительно реалистичная мелодрама о семейной жизни с Егором Бероевым и Любовью Толкалиной в главных ролях, а также сериал «Родина» – история противостояния эксперта-аналитика ФСБ и военного, который переживает посттравматический синдром и подозревается в вербовке террористами.

«Мастер решений» подготовил подборку легких комедийных сериалов, которые поднимут настроение телезрителям. Это сериал «Адмиралъ» – история о жизни и любви выдающегося боевого офицера военно-морского флота Александра Васильевича Колчака и Анны Тимиревой; романтичный комедийный сериал «Карамель» – о девушке, которая пытается устроить свою жизнь, используя свой дар читать мысли мужчин; сатирический сериал «Бабий бунт, или Война в Новоселково» – о приключениях трех девушек из Москвы, которые волею судеб оказываются в русской деревне и ломают привычный уклад жизни местного населения, и медицинский сериал «Страна 03» - трагикомедия о непраздных буднях врачей скорой помощи.

В день памяти известных и всеми любимых артистов в регионах покажут документальные фильмы о жизни и творчестве мэтров искусства: «Валентин Смирнитский. Портос на все времена», «Последний герой. Виктор Цой», «Василий Шукшин. Самородок» и др.

В программу передач региональных телеканалов входят разные по тематике и жанру программы, в том числе детские и семейные. Летом эфир будет насыщен анимациями: это и известная всему миру финская рождественская легенда «Муми-тролли и зимняя сказка» - про чудиков муми-троллей, это и «Битва за планету Терра» - опасная и в то же время забавная история завоевания и освобождения последней живой планеты Галактики Терры землянами, и анимационный фильм «Шевели ластами!» - о маленькой, но отважной черепашке Сэмми, которая отправляется в увлекательное и небезопасное путешествие продолжительностью в полвека.

Елена Орлова, главный редактор телеканала «Самара ГИС»:

«Парад был чудесный! Наш телеканал открыл им праздничный десятичасовой телемарафон – «Это наша Победа. Это надо сберечь». Благодарим телекомпанию «Мастер решений» за поддержку в период пандемии. С первых дней изоляции мы стали выходить с логотипом «дома лучше», постоянно напоминали про необходимость соблюдения норм безопасности нахождения дома, соблюдения домашнего режима и т.д. На канале вышел специальный проект «театр-онлайн», где еженедельно показывали лучшие спектакли театров города и области. Лидеры молодежной тусовки рассказывали о том, как не скучать в период самоизоляции – танцы, песни, йога в домашних условиях. Наши земляки, волею судьбы оказавшиеся в других странах, рассказывали, как все происходит, давали полезные советы.

Мы приглашали в эфир тех специалистов, кто реальным советом мог оказать помощь в решении насущных проблем, связанных с ситуацией, а вопросы волнуют многих, – как получить те или иные пособия, как работают важные и нужные городские службы, как оформить пропуска, когда заработают те или иные учреждения и предприятия. Для старшего поколения, чтобы скрасить их победный май, выпустили проект «песни Победы» – концерты песен военных лет в исполнении местных артистов, петь можно вместе. Сейчас рассказываем, как сдавать ЕГЭ и провести детям лето в самоизоляции».

Елена Лобанова, генеральный директор телеканала «Регион 67»:

«В связи с эпидемией мы практически не изменили сетку вещания, потому что были подготовлены благодаря началу вещания на «Общественном Российском Телевидении». С учетом программной концепцией мы не смогли показывать на ОТР много своих собственных программ и были вынуждены в рамках своего бюджета создать новые подходящие быстросоздаваемые передачи.

Мы возобновили программы в формате беседы с серьезными гостями в студии (в основном, с представителями государственных органов) и, к своему удивлению, получили положительный отклик от зрителей. И сейчас, когда мы не можем себе позволить большие глянцевые проекты с многочисленными трудоемкими съемками, этот формат оказался кстати. На момент публикации мы приняли дополнительные меры безопасности, изменили график работы редакции. Теперь коллектив разделен на две части, которые по-очереди работают в редакции и удалённо».

Илья Леонтьев, генеральный директор телеканала «Саратов 24»:

«Всех, кого смогли отправить на удаленку, отправили – бухгалтерию, редакторов сайта. Те же, кто необходим на канале, остались на рабочем месте. Кто-то работает по смешанному графику и приходит два-три раза в неделю. Рекламный отдел благодаря техническим средствам связи решает текущие вопросы телеканала из дома. Мы максимально стараемся уберечь людей - установили в офисе ультрафиолетовые очистители воздуха и дозаторы с антисептиком. На время ограничительных мер мы изменили формат выпуска новостей, сократили хронометраж и количество репортажей, увеличили продолжительность разговорный формат; с экспертами теперь общаемся с помощью беспроводных средств связи».

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