Как потрясения оживили современное ТВ

В любой кризисный период телевизионная аудитория растет.

Данные, которые нас удивили и на которые мы опираемся, были опубликованы в самом конце апреля. Мир всего несколько недель живет в новой реальности пандемии и пока не до конца в ней освоился. Тем не менее, пришло время делать первые выводы.

Знаете, кто не страдает от самоизоляции? Кто свел свою жизнь к двум состояниям – работа и сон? Нет, кроме врачей. Профессия, которая оказалась одной из самых востребованных – журналистика. Телевизионная журналистика.

В любой кризисный период телевизионная аудитория растет. Это аксиома. В период пандемии коронавируса зритель вернулся к телевизору, частично в ущерб интернет-культуре. Это неожиданность, которую нам еще предстоит осмыслить.

Мир, посаженный на карантин, хочет знать , что с ним будет. Мир ищет ответы на миллионы вопросов. И вдруг выясняется, что эти ответы должны быть «из официальных источников». Там есть информация, которой можно пользоваться. Там и только там можно черпать темы для бесконечного (а мы же все дома, на самоизоляции) обсуждения в Сети. Вдруг стало очевидно, что блоги и соцсети – это в первую очередь «поговорить». А телевидение1 – это «знать». Даже если телезритель не верит в то, что ему говорят и показывают. Даже если он ни за что и никогда не поверит конкретному телевизионному каналу или ведущему.

Рейтинговые показатели российских каналов выросли в среднем на 1,4 пункта. Доли российского утреннего слота поднялись на 6-9 пунктов. Выпуски новостей бьют собственные рекорды десятилетней давности. В два раза выросло смотрение новостей среди жителей России до 44 лет [1]. A среднее время просмотра телевизора для этой возрастной группы увеличилось примерно на четверть по сравнению с апрелем 2019 г. и составило 269 минут в день. [2].

Остальной мир оказался на карантине на полмесяца-месяц раньше России. Телевизионные рейтинги четырех крупнейших вещательных сетей США - ABC, NBC, Fox и CBS - повышаются каждую неделю с 1 марта. Даже подростки стали смотреть больше телевидения. По сообщениям New York Times, в среднем 32 миллиона американцев смотрят сейчас вечерние новости, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. [3].

Буквально золотое время началось для реалити, которые снимают здесь и сейчас, и программ медицинской направленности. Ток-шоу нашли новые для себя, порой невероятно взвешенные интонации для обсуждения того удивительного мира, в котором мы все сейчас оказались. Все остальные взяли на себя вполне социальную функцию помогать, успокаивать и радовать. Мелочами, которые доступны. Телевидение нашло ответ на очень сложный вопрос – зачем. Телевизионщики вспомнили – каким радостным и нужным может быть их труд. И зритель отвечает взаимностью. В среднем, суммарный прирост телесмотрения, вещательного и в Сети, составил 26%. [4.]

Да, разные возрастные группы ведут себя в этой ситуации по-разному. Но, по данным Global Web Index, даже поколение Z увеличило потребление вещательного ТВ . Таких стало 24%. И почти 40% тех, кто смотрит телепрограммы в Сети. У людей старше 40, поколения Х и «Бумеров», цифра смотрящих вещательное ТВ достигла 45%. Миллениалы, привыкшие к перемещениям в рабочее время, предпочитают смотреть телепрограммы on-line (41%). Следующим по уровню прироста стало онлайн-видео. Подкасты и игры оказались в замыкающих. Даже у Z интерес к играм оказался меньше – 31% [5].

А вот с колебаниями интереса потребителей к контенту, который предоставляют блогеры, сложнее: все ресурсы говорят о сильном увеличении трафика, но при этом отмечают резкий рост просмотров платформ on-line ТВ и on-line кинотеатров. При этом, рост творческой активности авторов влогов составил в марте-апреле небольшие 6% [6].

На поведение зрителей влияет и ухудшение визуального качества on-line видео и большое количество ошибок и зависаний при воспроизведении видео в Сети – их количество увеличилось на 18-20% в среднем по Европе [4]. Из-за этого YouТube и Netflix даже пришлось пойти на сознательное снижение качества картинки и сокращение битрейта, чтобы избежать переполнения полосы пропускания.

Зрители переключаются на более качественную медиапродукцию. Теперь, когда мы проводим наши дни дома, рядом с большими экранами, зрители теряют привычку всматриваться в картинку на маленьких экранах телефонов. Некоторые эксперты полагают, что в условиях пандемии телевидению «повезет намного больше», чем YouTube. [7.]

Еще важнее то, что мы имеем дело не с разовым скачком зрительского интереса, а с устойчивым и продолжительным ростом. Телевидение чувствовало бы себя именинником, если бы не серьезные финансовые трудности. Увеличение аудитории означало бы рост стоимости рекламного рынка. Если бы этот рынок не сдулся на фоне пандемии. Зрительский интерес означал бы приток новых рекламодателей, если бы телевидение не планировало свой рекламный бюджет задолго до начала очередного сезона, а рекламодатели могли определить спрос на свои товары и обозначить хоть какой-то бюджет [8].

Сложнее всего в этой ситуации независимым производителям телевизионного контента, и небольшим, и даже очень крупным. Их жизненный цикл состоит из производства (за собственный счет) телевизионного продукта и продажи этого продукта каналам. Если каналы в данный момент не могут расплатиться с производителем, то производитель или начинает работать в долг или уходит. До тех пор, пока не улучшится финансовое положение канала. И это крайне сложная и неприятная ситуация.

Но – только для тех, кто не собирается жить вечно.

С точки зрения каналов-вещателей все на так однозначно. С одной стороны – те самые финансовые трудности, а с другой – то самое увеличение зрительского интереса. Да, быстрый рост может быть кратковременным. И мнения тех аналитиков, которые уверенны в смерти линейного телевидения, ему не изменить. Но и они согласны с тем, что пандемия надолго отложит гибель телевидения. Как максимум – вещатели получат еще один шанс выжить. Надо только понять, ради чего вернулся зритель и не отказывать ему в этой потребности. Да, и это не будет длиться вечно. Но ближайшие недели, а может и месяцы, телевизионные каналы должны потратить не на судорожное выживание, а на изменение стратегии поведения в Интернет-пространстве. Однажды зритель захочет в это пространство вернуться. Однажды он вспомнит, что уже пережил старомодную привычку жить под бормотание телевизора. Задача вещателей – пойти в Сеть вместе со зрителем. Лучшие из лучших сами за руку отведут зрителей в Интернет. Но – на свои ресурсы. К тем фактам, которые проверили на достоверность сотни и тысячи сотрудников телевизионных редакций. К информации, поданной профессионально. И они, безусловно, получат такую фору, которая и не снилась всем остальным 4.

В любом случае, нам еще предстоит проанализировать все появляющиеся сейчас цифры. Потом, когда мир попробует стать прежним, мы будем внимательно изучать колебания социологических показателей в течение дня и привязывать их к графикам заражения коронавирусом и изменениям режима самоизоляции. Но уже сейчас очевидно – телевидение рано списывать со счетов. Телевидение оказалось гораздо живее, чем предполагали многие. И теперь с этим придется что-то делать. Задача телеканалов – грамотно воспользоваться феноменом пандемии. Выйти из этой ситуации с иммунитетом и без страха.

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