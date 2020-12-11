Почему закрылся DTH-сервис Kartina Satellite

Kartina TV запустила собственную спутниковую платформу после череды скандалов.

В феврале прекратит работу DTH-платформа Kartina Satellite, вещающая российские телеканалы для жителей Европы. Спутниковый сервис просуществовал всего 6 месяцев и стал для OTT-оператора Kartina TV неудачной попыткой расширить свой бизнес. «Телеспутник» попытался разобраться в причинах провала этого проекта.

СКАНДАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Kartina TV запустила собственную спутниковую платформу после череды скандалов, связанных с расторжением контракта с компанией «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) и неудачной попыткой запустить ОТТ-сервис в России.

В конце 2018 года ПКВС в одностороннем порядке расторгла контракт с Kartina.TV из-за проблем с оплатой. А через несколько месяцев стало известно, что планам по выходу Kartina.TV на российский рынок не суждено сбыться из-за разногласий двух партнеров — основателя Kartina.TV Андрея Рейха и предпринимателя Евгения Ромаскевича (согласно «Контур.Фокус», является президентом ООО «Ротекс», организатора конференций и выставок — прим. «Телеспутника»).

После этого компания решила сфокусироваться на европейском рынке и расширить свой бизнес, запустив DTH-сервис для русскоязычной аудитории. Он был доступен всем жителям Европы (от Великобритании до Украины) и южной части Скандинавии, при этом большая часть потенциальных пользователей сервиса проживает в Германии.

Для приема сигнала Kartina Satellite и FTA-каналов (свободно вещаемых в эфире — прим. «Телеспутника») абонентам предлагалось приобрести ТВ-приставку Kartina S производства компании Dune HD стоимостью €169,99. В базовый пакет входило около 30 российских каналов в формате SD и HD, включая «Известия ТВ», «Пятый канал», «СТС International» и РЕН ТВ, а также более двухсот немецких телеканалов. Стоимость самого дешевого пакета составила €4,99 в месяц, расширенный вариант предлагался за €6,99.

DTH-сервисом Kartina Satellite для спутникового вещания в формате SD (HEVC) использовался один транспондер оператора SES, говорит ведущий инженер компании Dune HD Юрий Юрьян. Организовать вещание удалось в короткие сроки, при этом инвестиции в проект, по его словам, были небольшие — заказчику не требовалось проводить процедуру сертификации приставок, использующих стандартную технологию IPTV. Запуск спутникового вещания Kartina Satellite был тестовым, и в любом случае все стороны, принявшие участие в проекте, получили полезный опыт, уверен представитель Dune HD.

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧИ

По расчетам представителей Kartina TV, в Европе насчитывается 850 тысяч домохозяйств, принимающих российские каналы со спутников или через кабельные сети. Через год после запуска спутникового проекта планировалось привлечь не менее 200 тысяч домохозяйств.

В действительности, по сведениям «Кабельщика», за весь период работы компания смогла продать несколько сотен приставок. Ранее руководитель проекта Satkar TV GmbH Олег Жеков сообщил, что одной из причин низких продаж стала инертность рынка и консервативность людей, которым сложно отказаться от старого оборудования. На запрос «Телеспутника» Жеков и Рейх не ответили.

В нынешней ситуации на мировом рынке услуг платного ТВ, при росте потребления IPTV- и ОТТ-сервисов, предлагать потребителям за рубежом DTH-платформу для просмотра российских телеканалов было достаточно рискованным решением.

Однако дело не только в этом. В период запуска своего спутникового сервиса Kartina TV пришлось убрать из своей сетки вещания Первый канал, RT и другие популярные телеканалы. Из-за этого компания понесла определенные репутационные потери — пользователи сервиса остались недовольны и даже начали оставлять гневные комментарии в официальных аккаунтах Kartina TV в соцсетях. На этом фоне по решению Мосгорсуда Роскомнадзор заблокировал сервис на территории России, а представители ПКВС развернули информационную кампанию, обвиняя Kartina TV в пиратстве.

Второй негативный фактор, который также не сыграл на руку Kartina Satellite, — массовый переход аудитории на ОТТ-сервисы. Из опрошенных «Телеспутником» одиннадцати русскоязычных семей, постоянно проживающих в США, только три постоянно смотрят русскоязычное ТВ — в видеосервисах.

По словам генерального директора ИАА TelecomDaily Дениса Кускова, в зарубежных странах проживает русскоязычная аудитория, которой интересно смотреть российское кино и телепередачи. Речь в первую очередь идет о США, Израиле, Германии и Чехии. Но размер этой аудитории не очень большой, и с этим связаны проблемы у компаний, работающих на этом рынке.

Директор Института современных медиа (MOMRI) Кирилл Танаев считает, что в основе проблем спутникового проекта Kartina TV лежат отношения между акционерами и стратегические решения. «Я думаю, что в нынешней ситуации на мировом рынке услуг платного ТВ, при росте потребления IPTV- и ОТТ-сервисов, предлагать потребителям за рубежом DTH-платформу для просмотра российских телеканалов было достаточно рискованным решением. В этом смысле вопрос даже не в том, почему ожидания владельцев компании не оправдали себя, а совсем в другом — на чем в принципе основывались ожидания, что такой проект в современной рыночной ситуации может принести результат?» — задается он вопросом.

Представитель сервиса Ottclub.cc в беседе с «Телеспутником» отметил, что в Германии довольно большая диаспора, количество русскоязычных абонентов в стране постоянно увеличивается. При этом рынок ОТТ с каждым годом растет, на это влияет как удобство самой технологии, так и довольно широкий выбор провайдеров. Основными причинами неудачи Kartina Satellite в Ottclub.cc называют низкое качество трансляции каналов (в формате SD), нестабильную работу приставок, а также убранные из списка популярные телеканалы. «Сейчас основное направление развития — ОТТ, а спутниковое телевидение теряет свою актуальность. Это связано с тем, что общество склонно больше к интернет-телевидению, также нужно учитывать, что большинство абонентов по разным причинам не имеет возможности установить спутниковую антенну», — подытожили в Ottclub.cc.

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