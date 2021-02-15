Цена нефти Brent превысила $63 впервые с января 2020 года

Цена апрельского фьючерса выросла на 1,31%.

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,31% и достигла в пике $63,27 за баррель, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 05:16 по времени Нур-Султана.

В последний раз стоимость Brent находилась выше $63 за баррель в январе 2020 года.

К 05:21 по времени Нур-Султана нефть Brent росла на 1,39% и торговалась на уровне $63,3 за баррель. В то же время нефть WTI дорожала на 1,4%, до $60,2.

9 февраля сообщалось, что цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,76% и достигла в пике $61,02 за баррель впервые с 7 января 2020 года, а 12 февраля - выросла на 1,96% и достигла в пике $62,34 за баррель впервые с 24 января 2020 года.

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