Новые случаи коронавируса выявлены во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрированы 772 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 772 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 202 573 случая, из них:
- в городе Нур-Султан - 23 831 (+92),
- в городе Алматы - 23 638 (+102),
- в ВКО - 21 167 (+53),
- в Атырауской области - 16 711 (+38),
- в Павлодарской области - 16 331 (+101),
- в Карагандинской области - 14 748 (+40),
- в Акмолинской области - 12 637 (+64),
- в ЗКО - 12 124 (+38),
- в СКО - 11 845 (+42),
- в Костанайской области - 11 435 (+73),
- в Алматинской области - 10 131 (+61),
- в городе Шымкент - 6 009 (+13),
- в Жамбылской области - 5 764 (+16),
- в Туркестанской области - 4 215 (+6),
- в Мангистауской области - 4 162 (+7),
- в Актюбинской области - 4 098 (+13),
- в Кызылординской области - 3 727 (+13).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 886 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султан - 156,
- в городе Алматы - 25,
- в Акмолинской области - 167,
- в Алматинской области - 62,
- в Атырауской области - 109,
- в ВКО - 17,
- в ЗКО - 39,
- в Карагандинской области - 61,
- в Костанайской области - 7,
- в Кызылординской области - 3,
- в Мангистауской области - 9,
- в Павлодарской области - 123,
- в СКО - 52,
- в Туркестанской области - 36.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 185 205 человек.
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