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Новые случаи коронавируса выявлены во всех регионах Казахстана

Фото: pixabay.com 15 февраля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрированы 772 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 772 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 202 573 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан - 23 831 (+92),
  • в городе Алматы - 23 638 (+102),
  • в ВКО - 21 167 (+53),
  • в Атырауской области - 16 711 (+38),
  • в Павлодарской области - 16 331 (+101),
  • в Карагандинской области - 14 748 (+40),
  • в Акмолинской области - 12 637 (+64),
  • в ЗКО - 12 124 (+38),
  • в СКО - 11 845 (+42),
  • в Костанайской области - 11 435 (+73),
  • в Алматинской области - 10 131 (+61),
  • в городе Шымкент - 6 009 (+13),
  • в Жамбылской области - 5 764 (+16),
  • в Туркестанской области - 4 215 (+6),
  • в Мангистауской области - 4 162 (+7),
  • в Актюбинской области - 4 098 (+13),
  • в Кызылординской области - 3 727 (+13).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 886 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан - 156,
  • в городе Алматы - 25,
  • в Акмолинской области - 167,
  • в Алматинской области - 62,
  • в Атырауской области - 109,
  • в ВКО - 17,
  • в ЗКО - 39,
  • в Карагандинской области - 61,
  • в Костанайской области - 7,
  • в Кызылординской области - 3,
  • в Мангистауской области - 9,
  • в Павлодарской области - 123,
  • в СКО - 52,
  • в Туркестанской области - 36.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 185 205 человек.

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