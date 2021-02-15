Новые случаи коронавируса выявлены во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрированы 772 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 772 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 202 573 случая, из них:

в городе Нур-Султан - 23 831 (+92),

в городе Алматы - 23 638 (+102),

в ВКО - 21 167 (+53),

в Атырауской области - 16 711 (+38),

в Павлодарской области - 16 331 (+101),

в Карагандинской области - 14 748 (+40),

в Акмолинской области - 12 637 (+64),

в ЗКО - 12 124 (+38),

в СКО - 11 845 (+42),

в Костанайской области - 11 435 (+73),

в Алматинской области - 10 131 (+61),

в городе Шымкент - 6 009 (+13),

в Жамбылской области - 5 764 (+16),

в Туркестанской области - 4 215 (+6),

в Мангистауской области - 4 162 (+7),

в Актюбинской области - 4 098 (+13),

в Кызылординской области - 3 727 (+13).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 886 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 156,

в городе Алматы - 25,

в Акмолинской области - 167,

в Алматинской области - 62,

в Атырауской области - 109,

в ВКО - 17,

в ЗКО - 39,

в Карагандинской области - 61,

в Костанайской области - 7,

в Кызылординской области - 3,

в Мангистауской области - 9,

в Павлодарской области - 123,

в СКО - 52,

в Туркестанской области - 36.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 185 205 человек.

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