Семь "скрытых" симптомов дефицита витамина В12 назвали специалисты

Люди принимают их за легкое недомогание либо признак какого-либо другого заболевания.

Названы основные симптомы дефицита витамина B12, которые легко не заметить, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Витамин B12 необходим для поддержания общего здоровья, так как он участвует в создании новых кровяных телец, нервов и ДНК. Он не вырабатывается организмом и поступает только с пищей. Нередко при неправильном рационе возникает дефицит вещества.

Как отметили специалисты Гарвардской медицинской школы, основная опасность такого состояния в том, что симптомы дефицита В12 незаметны. Люди принимают их за легкое недомогание либо признак какого-либо другого заболевания.

Дефицит витамина B12 может развиваться медленно, из-за чего симптомы проявляются постепенно и со временем усиливаются, - добавили в Гарвардской медицинской школе.

Поэтому эксперты посоветовали быть особенно внимательными к переменам в своем самочувствии.

Всего выделяют семь основных "скрытых" симптомов нехватки витамина В12: странные ощущения, онемение, либо покалывание в руках, ногах или ступнях;

проблемы с равновесием, шатание и затруднения при ходьбе;

анемия;

воспаленный, опухший язык;

потеря памяти, затрудненное мышление и рассуждение;

слабость;

усталость.

При появлении подобных симптомов медики советуют обратиться к врачу.

Отмечается, что единственный способ точно узнать уровень витамина В12 в организме можно, сделав анализ. Для тех кто не ест мясо, являющееся основным источником этого вещества, специалисты рекомендовали обратить внимание на специальные добавки.

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