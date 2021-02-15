Число смертей от коронавирусной пневмонии в РК достигло 600

За сутки умерли два человека.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.

На 13 февраля зарегистрировано 19 случаев заболевания, два случая с летальным исходом. Выздоровел 205 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

заболевших - 48 694, случаев с летальным исходом - 600, всего выздоровели – 39 274 человека.

От коронавируса за сутки скончались четыре человека. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 2 646 человек.

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