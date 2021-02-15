В аварии в Алматинской области погибли семь человек

Полиция Алматинской области принесла соболезнования семьям погибших.

На автодороге Алматы - Оскемен произошло ДТП с участием двух машин. Погибли семь человек, передает zakon.kz.

14 февраля на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск произошло ДТП. Предварительно, водитель Nissan Qashai не справившись с рулевым управлением, столкнулся со стоявшей на обочине дороги большегрузной автомашиной Volvo.

В результате дорожной аварии погибли семь человек (водитель и четыре пассажира Nissan, а также водитель и один пассажир Volvo). Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия работали сотрудники областного Департамента полиции, а также следственно-оперативная группа Аксуского РОП, - говорится в сообщении полиции Алматинской области.

Начато расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Департамент полиции Алматинской области принес соболезнования семьям погибших.

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