EURASIA36.kz и Евразийский банк радуют своих клиентов бонусами

За 2020 год тысячи автовладельцев, оформившихся онлайн, подчеркнули простоту и удобство покупки страховых полисов с помощью сайта EURASIA36.kz.

Покупая или продлевая полис обязательного автострахования (ОГПО ВТС) онлайн на сайте EURASIA36.kz и при оплате дебетовой картой или картой рассрочки PayDA от Евразийского банка, каждый владелец автомобиля получает скидку до 10%, высокий шанс выиграть 10 литров бензина, а также дополнительные 5% повышенного бонуса от Евразийского банка.

Акция также действует в офисах СК "Евразия" (рейтинг S&P BBB, "kzAAA") при оплате страхового полиса безналичным путем по терминалу оплат. Более того, при оплате картой рассрочки PayDA от Евразийского банка предоставляется возможность оформить покупку страхового полиса с рассрочкой на три месяца.

За 2020 год тысячи автовладельцев, оформившихся онлайн, подчеркнули простоту и удобство покупки страховых полисов с помощью сайта EURASIA36.kz. Помимо удобной формы покупки полиса, на сайте находятся доступные инструменты для взаимодействия с компанией. Наиболее удобным для пользователей стал чат-бот на базе официального бизнес-аккаунта WhatsApp, созданный для круглосуточного доступа к заключенным договорам страхования.

Идея сделать приятный комплимент гражданам, являющимся одновременно клиентами Евразийского банка и СК "Евразия", вдохновила нас на совместную акцию. Как известно, на сайте EURASIA36.kz можно за 3 минуты купить полис, внести изменения или пролонгировать действующий полис, а сам процесс очень простой: вносить нужно минимум данных и получить полис на WhatsApp в любое время, – рассказал заместитель председателя правления СК "Евразия" Нуржан Джантуреев.

Особенно это актуально сейчас, отметил Джантуреев. Никуда ехать не нужно, можно сэкономить время и деньги, получить ликвидные подарки в виде выигрышей.

Благодаря партнерству с СК "Евразия" мы предусмотрели двойные скидки для держателей наших дебетовых карт и карт рассрочки PayDА, так что покупать страховой полис онлайн значительно выгоднее. Помимо бонусов клиенты получают самую надежную защиту от лидера рынка страхования. Заказывайте карты на сайте банка, оплачивайте покупки, получайте еще больше бонусов и уникальных предложений от Евразийского банка. Мы создаем для наших клиентов современные и полезные продукты, предоставляя качественный сервис и реальные преимущества, – отметил заместитель председателя правления, курирующий розничный бизнес Евразийского банка, Иван Белохвостиков.

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