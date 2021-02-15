Вакцина "Спутник V" официально зарегистрирована в Казахстане

Таким образом, Казахстан стал 27-й страной, одобрившей применение вакцины "Спутник – V".

Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) завершил процесс регистрации вакцины от коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник – V") на территории Республики Казахстан, передает zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба предприятия, 13 февраля 2021 года было получено заключение Экспертной организации Министерства здравоохранения РК о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье. На основании заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Казахстан стал 27-й страной, одобрившей применение вакцины "Спутник – V". На сегодняшний день вакцина зарегистрирована в таких странах, как Россия, Беларусь, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркменистан, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республике Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия и Бахрейн.

Решение о производстве вакцины в Казахстане было принято после посещения и исследования казахстанских фармацевтических предприятий комиссией Минздрава РК и Российским Фондом прямых инвестиций.

Площадка КФК оказалась наиболее подготовленной к производству готовой формы вакцины из российской субстанции. Технический аудит, проведенный специалистами РФПИ, подтвердил соответствие производственной площадки всем требованиям для выпуска готовой формы вакцины от коронавируса. По предварительным расчетам, уже в конце февраля текущего года планируется поставка около 90 тысяч доз вакцины "Спутник - V" производства КФК во все регионы страны, - отметили в пресс-службе КФК.

12 февраля разработчик "Спутник V" в своем Twitter сообщил о том, что Казахстан зарегистрировал вакцину. Однако в Минздраве РК сначала не подтвердили эту информацию, сообщив, что еще идет процесс регистрации. В ведомстве пояснили, что речь идет о "Спутник V", произведенной Карагандинским фармацевтическим комплексом.

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