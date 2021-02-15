Более 300 интернет-мошенничеств выявили за три дня в Казахстане

С 9 по 11 февраля проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Anti-Fraud".

Более 300 интернет-мошенничеств выявили за три дня проведения ОПМ, сообщил на брифинге заместитель начальника департамента Криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

К сожалению, участились и случаи совершения киберпреступлений, в том числе мошенничеств в отношении интернет-пользователей. В прошлом году совершено 14 тыс. таких преступлений, в январе 2021 года - свыше 1 700, - сообщил Канат Нурмагамбетов.

В большинстве случаев, по его словам, мошенник и жертва находятся в разных регионах страны. Преступники умело используют методы социальной инженерии, направленные либо на получение денег, либо на получение персональных данных, доступа к аккаунтам в социальных сетях и электронным счетам.

Он напомнил, что в составе Центра по борьбе с киберпреступностью создается подразделение по борьбе с интернет-мошенничествами, в регионах созданы специализированные группы по их раскрытию и расследованию.

Для профилактики и раскрытия интернет-мошенничеств, выявления и задержания совершающих их лиц, с 9 по 11 февраля 2021 года на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Anti-Fraud". За 3 дня проведения ОПМ зарегистрировано более 300 преступлений. Раскрыто почти столько же ранее совершенных мошенничеств (279), - сообщил замглавы департамента криминальной полиции.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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