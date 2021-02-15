Распространенные схемы интернет-мошенников описали в МВД 

Участились случаи незаконного оформления онлайн-займов в микрокредитных организациях.

Самые распространенные схемы обмана граждан, которые совершают интернет-мошенники, объяснил заместитель начальника департамента Криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Самым распространенным видом мошенничества остается размещение на торговых интернет-площадках объявлений о продаже товаров или оказании тех или иных услуг. Как правило, мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой или быстрым предоставлением товара. Покупателей просят внести частичную или полную предоплату на счета, обычно оформленные на третьих лиц, — напомнил Канат Нурмагамбетов.

По его словам, сотрудниками столичного департамента полиции задержан молодой человек, который размещал в социальной сети Instagram мошеннические объявления о продаже телефонов марки Iphone. Он изобличен в совершении 15 мошенничеств, общий ущерб составил около 3 млн тенге.

Участились также случаи незаконного оформления онлайн-займов в микрокредитных организациях. В МВД объяснили, что преступники ищут различные способы получить через Интернет персональные данные граждан, — добавил замглавы департамента.

В пример был приведен случай, который произошел с жителем Шымкента, который в социальных сетях находил объявления о найденных документах. Получив данные со снимков удостоверений личности, мошенник оформил около 50 онлайн кредитов на жителей различных областей.

Не менее распространен вид мошенничества под предлогом выгодных вложений. Обычно в социальных сетях размещается реклама с предложением вложить деньги на букмекерские ставки, биржы. При этом мошенник убеждает своих жертв в том, что владеет нужной информацией для гарантированного получения прибыли. Это могут быть прогнозы результатов различных игр и соревнований, биржевые котировки известных крупных компаний. Так, за аналогичные преступления задержана жительница Карагандинской области, которая завладела более чем 3 млн тенге доверчивых граждан, — объяснили на брифинге.

Среди других известных способов завладения персональными данными граждан для получения доступа к банковским картам и депозитам остаются звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками банков, и сообщают о подозрительных операциях с карточкой клиента.

В полиции уточнили, что для блокирования операции предлагается уточнить реквизиты на карте и CVV-код на ее обороте, а с помощью полученных данных подключается Интернет-банкинг и похищаются находящиеся на счетах деньги.

Другой вариант похищения денег, когда мошенники предлагают для обеспечения сохранности средств перевести их на якобы резервный страховой счет, которые на самом деле принадлежит им.

В других случаях мошенники через WhatsApp звонят гражданам по объявлениям о продаже и предлагают принять задаток на банковскую карту. Для того, чтобы якобы подтвердить перевод и доставку товара, мошенники направляют продавцу ссылку и просят ее заполнить. На самом деле ссылка является фишинговой и предназначена для сбора информации о карточных счетах граждан. Получив эти данные, мошенники переводят денежные средства с банковских счетов потерпевших, — отметил Канат Нурмагамбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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