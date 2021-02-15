Казахстанцы не спешат сдавать ПЦР-тесты перед возвращением на Родину

За два дня протестировали почти тысячу человек.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля предоставил информацию по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами 14 февраля, передает zakon.kz.

14 февраля в Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Великобритании, Германии, Мальдивской Республики, Шри-Ланки, ОАЭ, Египта, Турции, Украины и РФ.

Из 2 328 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 771 человека, без справок прибыли 557 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 10 рейсов, 1 444 пассажира, со справками - 1 145, без справок - 299;

в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 884 пассажира, со справками - 626, без справок - 258.

Прибывшие без справок казахстанцы были направлены на ПЦР-тестирование и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

За 13 февраля в Казахстан прилетели 342 человека без ПЦР-справок. У всех тестирование показало отрицательный результат.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!