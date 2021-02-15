Дизайнерские наркотики на 40 млн тенге изъяли у астанчанина

Ведется следствие.

Подозреваемого в сбыте дизайнерских наркотиков задержали полицейские Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

Столичные полицейские изъяли у 32-летнего мужчины около 800 грамм синтетики, которые он намеревался направить для сбыта в другие регионы республики, такие как Темиртау, Атырау и Павлодар.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства изъято 7 расфасованных свертков, в которых находились сильнодействующие психотропные вещества "A-PVP" весом более 850 грамм. Общий вес изъятого составил более полутора килограмма синтетического наркотического средства "A-PVP" или более 5000 разовых доз "синтетики" для потребления наркотиков, цена которых бы составила на черном рынке более 40 миллионов тенге в денежном эквиваленте от розничных продаж, - отметили в ДП столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 части 3 УК РК.

Задержанный водворен в ИВС ДП Нур-Султана. Ведется следствие. В рамках расследования уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников преступной цепи, причастных к поставке наркотиков в столицу, - добавили в ведомстве.

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