Запуск ракеты на Байконуре показал "Роскосмос"

Ракета-носитель успешно вывела российский космический корабль на целевую орбиту.

15 февраля в 10.45 по времени Нур-Султана с космодрома "Байконур" был осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-16", передает zakon.kz.

По сообщению "Роскосмоса", ракета-носитель успешно вывела российский космический корабль на целевую орбиту.

Запуск ракеты записывался на видео.

Ожидается, что грузовой корабль "Прогресс МС-16" пристыкуется к Международной космической станции через двое суток, 17 февраля. Новый "космический грузовик" везет с собой 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей.

В данный момент на борту Международной космической станции работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соичи Ногучи.

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