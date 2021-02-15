Пацаны, тормози его. Погоня за пьяным автоугонщиком попала на видео

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Начато досудебное расследование.
В Костанае полицейские задержали пьяного автоугонщика, сообщает zakon.kz.
В ночь с 12 на 13 февраля с одного из дворов была угнана автомашина Ваз 2107.
Владелец обратился в полицию с заявлением и отметил, что машина заправлена и в ней нет сигнализации.
Возле села Рязановка Костанайского района полицейские увидели похожую по описанию машину.
Водитель, увидев сотрудников, стал набирать скорость и пытался скрыться. К поимке угонщика подключилась другая оперативная группа, которая перехватила 22-летнего жителя Костанайского района возле поселка Майколь этого же района. Задержанный находился в нетрезвом виде за рулем, - уточнили в ДП области.
Операция "Перехват" проведена в течение часа.
По факту угона начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 200 УК РК. Подозреваемый арестован.
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