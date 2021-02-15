Летние шины и гололед привели к смертельному ДТП на трассе Алматы - Бишкек

Автомобиль занесло.

На 74-м километре трассы Алматы - Бишкек произошло смертельное ДТП с участием Mercedes E-Classe и Hyundai Tucson, передает корреспондент zakon.kz.

Водитель Hyundai ехал в западном направлении в сторону Бишкека. Мужчина за рулем Mercedes следовал в Алматы.

Как рассказал водитель Hyundai, навстречу ему двигалась колонна. На дороге, по его словам, образовался гололед. В один момент из этой колонны выехал Mercedes. На прямом участке водитель потерял управление. Автомобиль понесло боком на Hyundai.

Избежать столкновения не удалось. Hyundai отбросило на обочину, а Mercedes остановился на полосе встречного движения.

Другие водители остановились и оказали помощь пострадавшим до приезда медиков.

В Hyundai находились пожилые супруги, которые не получили серьезных травм. Водитель Mercedes и два пассажира госпитализированы. У одного из пострадавших диагностировали перелом грудной клетки. Третий пассажир - девушка - погибла на месте происшествия. Основной удар Hyundai пришелся на ее сторону.

К месту ДТП позже прибыли полицейские. При осмотре выяснилось, что Mercedes был "обут" в летние шины. Также выяснилось, что водитель подобрал пассажиров в Шымкенте.

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