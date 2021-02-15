"45-футовый ледяной вулкан" - американское издание написало про Казахстан

Речь идет о ледяной полой глыбе в Кегенском районе Алматинской области, между селами Кеген и Шырганак.

Американское издание businessinsider написало про природное явление, приковавшее внимание многих казахстанцев этой зимой, передает zakon.kz.

Речь идет о ледяной полой глыбе в Кегенском районе Алматинской области, между селами Кеген и Шырганак. Это явление, как отметили местные жители, можно увидеть каждой зимой. Но в этом году оно приобрело особую популярность из-за необычной формы и бьющих из центра брызг воды. Глыбу назвали ледяной вулкан, из-за того, что из "жерла" бьет вода - подземный источник. Высота "вулкана" около 14 метров.

В Казахстане возник 45-футовый ледяной вулкан, образовавшийся из-за брызг родниковой воды из земли, которая почти мгновенно замерзает, - так написало об интересном природном явлении издание businessinsider.

Этой зимой в Казахстане сложились метеорологические условия, в результате которых из весенней воды, поступившей с равнины, образовалась ледяная башня высотой 45 футов. Башня появилась в Алматинской области, где морозы означают, что в степях равнины покрыты толстым слоем льда и снега. Образовавшийся полый ледяной конус в прошлом некоторые ученые называли "ледяным вулканом"." Хотя по форме они похожи, но представляют собой разные явления. В данном случае вода поступает из горячего источника, разбрызгивается в атмосферу и замерзает, падая обратно на поверхность. Со временем образуется впечатляющая полая структура, - так описало явление американское издание.

Публикацию подхватило российское издание.

Выходящая из жерла "вулкана" вода испаряется, кажется, будто его вершина окутана дымом. Из-за низкой температуры воздуха, падающие на склоны ледяной горы капли сразу же замерзают и вулкан становится все выше. Об этом необычном явлении пишут даже зарубежные СМИ, потому что ледяные вулканы такой высоты встречается очень редко. Но вообще, это не такое уж и редкое явление, возникающее в самых разных уголках нашей планеты... ...Между настоящими вулканами и этим "чудом" нет ничего общего. Обычные вулканы опасны и извергают горячую лаву и газы, поступающие из недр Земли. А ледяной вулкан в Казахстане — всего лишь замерзший подземный источник. В летнее время он бьет ключом и осыпает все вокруг себя каплями воды. А зимой вырывающаяся из источника вода замерзает, в результате чего образуется гора с дыркой посередине. Высота и форма у ледяных образований всегда разная и зависит от температуры воздуха, а также силы и направления ветра, - написал сайт hi-news.ru.

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