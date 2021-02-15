Все побочные эффекты от вакцины против COVID-19 назвал ученый

Он убежден, что даже самые страшные побочные реакции от прививки не могут считаться большой угрозой для здоровья.

Вакцина от коронавируса в связи с молниеносным распространением этого заболевания разрабатывалась в достаточно сжатые сроки. Это справедливо вызывает опасения. Люди боятся, что за такой короткий срок - чуть меньше года, ученые не успели изучить все возможные побочные эффекты и поэтому прививка от COVID-19 может стать миной замедленного действия. Корреспондент zakon.kz выяснил у ученого, насколько оправданы подобные опасения.

Пока в обществе продолжаются споры, 1 февраля 2021 года в Казахстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь в стране вакцинируют медиков, учителей, сотрудников скорой помощи. До конца года в Казахстане планируют вакцинировать до 6 млн. человек. Известный ученый Алмаз Шарман тщательно изучил все научные публикации о российской вакцине "Спутник-V", которой сейчас и вакцинируют казахстанце. Он убежден, что даже самые страшные побочные реакции от прививки не могут считаться большой угрозой для здоровья.

Самое важное – это вакцинация. Сразу признаюсь, что у меня было очень скептическое отношение к российской вакцине, но я не догматичен, сейчас мое отношение поменялось. В медицинских журналах были опубликованы обширные статьи, где были представлены результаты клинических испытаний этой вакцины. Эти испытания показали, что в клинических условиях она обладает эффективностью свыше 91%. Это очень высокая эффективность. Для примера скажу, что эффективность вакцины от гриппа в прошлом году составляла всего 50%. Но все равно даже после получения вакцины нужно продолжать носить маску, соблюдать дистанцию. Вакцина "Спутник-V" - это двухкомпанентная вакцина, люди получают 2 дозы с перерывом 21 день. Уникальность вакцины в том, что она содержит вектор – это аденовирус, как "троянский конь". Он вносит в организм вот этот шиповидный белок коронавируса, против которого вырабатываются наши антитела и мы получаем защиту, - рассказал Алмаз Шарман в кулуарах "Курсов медицинской журналистики" на базе КазНМУ имени Асфендиярова.

Сам ученый отметил, что хотел бы в скором времени вакцинироваться, при этом специалист предположил, что после вакцинации организм даст реакцию.

Сама прививка делается за 20 секунд, аллергическая реакция может проявится в течение следующих 15 минут. Поэтому после получения вакцины пациентов просят остаться под наблюдением. После прививки может появится незначительная болезненность и отек в месте укола в плечо, головные боли, слабость, повышение температуры, мышечные боли, чувство озноба. Но это крайне редко происходит. Все эти ощущения быстро проходят, обычно в течение суток. Не надо этого бояться. Это даже хорошо. Это значит, что ваша иммунная система начинает сразу бороться с вирусом. Сам я аллергик и скорее всего у меня будет такая реакция организма, но я к этому готов, - уверено заявил Алмаз Шарман.

Подготовил Альберт Ахметов

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