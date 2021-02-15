Президент Кыргызстана ушел на самоизоляцию

Это связано в целях соблюдения эпидемиологической безопасности.

Перед визитом в Россию Садыр Жапаров находится на самоизоляции, сообщает zakon.kz.

Садыр Нургожоевич готовится к визиту в Россию, который должен скоро состояться. Сейчас находится на самоизоляции в целях соблюдения эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса, - заявил РИА Новости представитель пресс-службы президента Кыргызстана.

В свою очередь, дипломатический источник сообщил ТАСС, что Жапаров намерен посетить Россию 24-25 февраля.

В конце января стало известно, что Жапаров совершит свой первый официальный визит в Россию. В ходе визита планируется обсудить с российской стороной вопрос о снижении цен на природный газ.

Однако ранее Жапаров утверждал, что первый визит в качестве президента совершит в Казахстан.

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