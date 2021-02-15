С начала года в госбюджет поступило более 490 млрд тенге налогов

Приложение zakon.kz
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Эта сумма меньше по сравнению с периодом 2020 года.
За январь 2021 года в государственный бюджет поступило 490,4 млрд тенге налоговых поступлений, сообщает zakon.kz.
По сообщению комитета госдоходов, план по налоговым поступлениям в госбюджет за январь 2021 года исполнен на 104,9%.
За отчетный период налоговые поступления составили 490,4 млрд тенге, со снижением к 2020 году на 5,8% (на 30,5 млрд тенге). В том числе по республиканскому бюджету снизились на 14,6% (на 46,1 млрд тенге), по местному бюджету выросли на 7,6% (на 15,6 млрд тенге), - сказано в пресс-релизе.
На снижение поступлений повлияли следующие факторы:
- в сравнении с аналогичным периодом 2020 года наблюдается снижение цены на нефть на 13,6%.
- товарооборот с третьими странами за январь 2021 год снизился на 22,2% (экспорт снизился на 31,0%, импорт вырос на 1,2%).
- обороты по реализации за январь 2021 года в сравнении с 2020 годом снизились на 13,8% (с 6 415 млрд тенге до 5 529 млрд тенге).
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