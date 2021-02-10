Как отпразднует 30-летие независимости Казахстана Карагандинская область

Разработан региональный план, включающий в себя 156 мероприятий.

В Карагандинской области в 2021 году планируется сдать в эксплуатацию 27 социальных объектов и выделить около 3 тысяч квартир очередникам.

Эти и другие мероприятия приурочены к празднованию 30-летия независимости Казахстана. О том, как в области будут отмечать значимую дату, рассказали на онлайн-совещании с участием акима региона Жениса Касымбека.

Акцент в праздновании 30-летия независимости будет сделан на социальной сфере, в частности, на обеспечении жильём и работой жителей, открытии объектов образования, спорта и здравоохранения. Всего запланировано сдать в эксплуатацию 27 социальных объектов. Кроме этого, должны открыть историко-культурный комплекс "Жошы-хан" в Улытауском районе и Дом Касыма Аманжолова в Караганде.

Также построят 662 тысячи квадратных метров жилья. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Около 3 тысяч квартир по разным госпрограммам будет предоставлено очередникам. Только в строительной отрасли предусматривается создать более 4 тысяч рабочих мест.

К празднованию юбилея независимости также разработан региональный план, включающий в себя 156 мероприятий, и индивидуальный план "Ордалы отыз іс". Все значимые меропрития ко Дню независимости поделены на 12 тематических направлений и будут проводиться каждый месяц в течение этого года.

Например, тема февраля - "Казахстан - спортивная нация". Так, в этом месяце пройдёт фестиваль зимних видов спорта и соревнования "Спортивная семья - здоровая нация". В марте состоится мероприятие "Национальные традиции и культура Казахстана". Начнётся месяц с благотворительного марафона "30 добрых дел". Июнь - месяц патриотизма и т. д., - пояснил Ерлан Кусаин, руководитель Управления внутренней политики.

"На заседании государственной комиссии по подготовке к празднованию тридцатилетия независимости страны Президент поручил не допускать лишних трат на ненужные мероприятия. В то же время, отмечая праздник, мы должны уделять особое внимание благополучию людей", - подчеркнул Женис Касымбек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!