Заседание комиссии по реабилитации жертв политических репрессий состоялось в Караганде

Задача комиссии не только полная реабилитация жертв политических репрессий, но и оценка истории, сбор и анализ материало - Дулатбеков.

В Карагандинской области создана региональная комиссия по вопросам реабилитации жертв политических репрессий. Кто в нее вошел и какие инициативы предложили для восстановления исторической справедливости - об этом стало известно на первом заседании.

Собрание организовали онлайн на платформе Zoom.

По поручению Президента страны создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Аналогичные комиссии образованы в регионах. Это консультативно-совещательный орган. Сегодня мы обсудим план действий, - сказал заместитель акима области Абзал Нукенов. - На территории нашей области располагалось несколько исправительно-трудовых лагерей системы ГУЛАГа, в том числе крупнейший - Карлаг. Мы должны отдать дань памяти безвинно репрессированным. Многие народы, в том числе и казахи, в те годы потеряли цвет интеллигенции. Память во имя будущего и восстановление исторической справедливости - это наш гражданский долг.

В региональную комиссию вошли 28 человек - представители государственных и правоохранительных органов, общественные деятели и ученые. Председателем является Абзал Нукенов. Заместителем стал ректор Карагандинского университета им. академика Е. А. Букетова Нурлан Дулатбеков, который много лет занимается исследованием истории Карлага.

Среди членов комиссии историк, директор научно-исследовательского центра "Тұлғатану" Нурсахан Бейсенбекова; Олег Ермеков - внук казахского деятеля Алимхана Ермекова, одного из основателей партии "Алаш"; руководители этнообъединений, члены областной АНК Увайс Джанаев, Вилен Молотов-Лучанский, Виталий Тварионас; известный бизнесмен Ерлан Ашим.

Задача комиссии не только полная реабилитация жертв политических репрессий, но и оценка истории, сбор и анализ материалов, - отметил Нурлан Дулатбеков. - В университете мы начали исследовательский проект о голодоморе в Казахстане. В нем участвуют ученые и студенты.

В Карагандинской области хотят создать карту массовых захоронений репрессированных. На заседании говорили о необходимости полного рассекречивания архивов.

Неизвестно точное количество людей, нуждающихся в реабилитации. По информации областной прокуратуры, в 2019-2020 годах было подано 311 обращений. В половине случаев заявителей признали жертвами политических репрессий либо пострадавшими.

Напомним, 24 ноября 2020 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий".

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