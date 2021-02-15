Казахстанцы чаще делают мужской маникюр: Как еще повлиял на нас карантин

В целом казахстанцы и казахстанки продолжают следить за собой, но все-таки стараются тратить на это меньше средств.

Скоро исполнится год, как в Казахстане ввели режим ЧП и строгий карантин в связи с пандемией коронавируса. В числе заведений, которые временно закрыли в нашей стране, оказались парикмахерские и салоны красоты. К примеру, в Алматы их закрыли 21 марта, разрешили работать 18 мая, а с 5 июля по 17 августа красоту снова нельзя было наводить у профессионалов. Суммарно чуть более 3 месяцев простоя наверняка повлияли на предпочтения казахстанцев в уходе за собой. Как именно – узнал корреспондент zakon.kz.

Парикмахер из Кокшетау Алена призналась, что когда не разрешали работать периодами, клиентки просили делать им прически покороче на случай, если вдруг надолго закроют. Сейчас мода на стрижки, по словам специалиста, не поменялась, популярных причесок у девушек нет, просят сделать наиболее подходящую под их форму головы.

Сейчас, конечно, работы меньше в плане , что женщины не делают причёски на свадьбы, юбилеи, корпоративы и так далее, поскольку все мероприятия, которые раньше проводились и в будни и в выходные, сейчас до сих пор под запретом. А так стригутся и красятся, как и раньше, стараются не запускать, все хотят быть красивыми. Новые клиентки всегда добавляются по чуть-чуть, но я в основном работаю со своими, которые ходят много лет, – призналась Алена.

Мужские парикмахеры, как нам удалось узнать, пострадали немного больше. Санжар Абдурахманов, топ-барбер со стажем более 15 лет из Алматы рассказал, что после двух локдаунов не все барбершопы смогли продолжить работу.

Приток новых клиентов после карантина не сильно вырос, но гости барбершопов, которые не смогли открыться после режима ЧП и карантина, распределились по другим барбершопам. Я не скажу, что к нам пришел большой поток новых людей, обычно люди выбирают барбершоп через "сарафанное радио", по рекомендации друзей, коллег, родственников. – пояснил Санжар.

На карантине самая популярная прическа среди мужчин была налысо, поскольку было ходить некуда и в домашних условиях это был единственный вариант. Но сейчас, конечно же, мужчины с удовольствием ходят в салоны.

Мужчины по-прежнему следят за своей бородой, она стала частью мужского образа, а не просто модой. Многие отращивают бороду, она придает брутальность, и за бородой по-прежнему следят, - добавил Абдурахманов.

Допустим, стричься рано или поздно нужно всем, а начали ли казахстанки обходиться без маникюра? Нейл-стилист из Алматы Анна Гребенюк сообщила, что да.

Клиентов стало меньше примерно на 30%, а те кто остались, стали реже ходить. Во время вынужденного простоя для меня, наверное, было хуже сидеть без дела. После карантина изменения в предпочтениях есть, девушки стали делать более практичный маникюр, например, чтобы не было так заметно, когда отрастает. Клиентки предпочитают универсальный дизайн, который должен подходить на все случаи жизни, ушла лёгкость, игра. Девушка ведь при выборе дизайна ногтей ведет себя как ребёнок в магазине игрушек, и не важно, сколько ей - 18 или 70 лет. Сейчас я больше вижу практичный подход, нет спонтанности, - сказала Анна.

Зато маникюр активно начали делать… мужчины! В соседней России вообще стал популярен мужской маникюр с покрытием, накрашенные ноготочки можно заметить у певца Егора Крида, блогера Дани Милохина.

В Казахстане мужчину с таким маникюром наверняка не поймут, причина всему – разница в менталитете даже с той же Россией.

У нас пользуется спросом процедура мужского маникюра уходовая, максимум бесцветное покрытие, а с покрытием не популярна, - заверила руководитель алматинской сети барбершопов Элина.

Ей вторит Санжар Абдурахманов. Он сказал, что мужской маникюр всегда имел спрос, только это не сильно оглашалась, потому что не было отдельных мест, куда могли сходить мужчины на маникюр.

Мужчины, которые следят за своими ногтями, делают это из соображений гигиены, как моют голову, следят за прической. Маникюр делается либо раз в две недели, либо раз в месяц. Наверное, мода на мужской маникюр началась с открытием барбершопов, только опоздала. Если мода на барбершопы пришла в 2013 году, то маникюром мужчины активно пользуются с 2015-го. Мужской маникюр – это, в первую очередь, следить за собой, и это не значит, что мужчина с ухоженными ногятми – менее брутальный. Мужчина же не красит свои ногти, он просто их приводит в порядок, чтобы его руки выглядели аккуратно, опрятно, - сказал Санжар.

Девушки отмечают, что им, конечно, намного приятнее, когда их мужчина ходит чистый, аккуратный, с хорошей стильной прической и опрятными ногтями. Состояние ногтей и кожи рук мужчины в значительной степени зависит от профессии и рода деятельности мужчины, но чем бы он ни занимался, он возвращается домой к любимой и делает все, чтобы ей было приятно.

Мы видим, что в целом казахстанцы и казахстанки продолжают следить за собой, но все-таки стараются тратить на это меньше средств за счет более уменьшения количества посещений салонов красоты. Иными словами, карантин научил нас, что красивыми можно оставаться при любых обстоятельствах.

Альберт Ахметов

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