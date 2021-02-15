Умер известный казахстанский поэт-песенник Шомишбай Сариев

Он был известен, как автор песен "Атамекен", "Сәлем саған, туған жер", "Қарағым-ай", "Сарыарқа", "Дос керек", "Бозжорга".

На 75-м году жизни скончался известный казахстанский поэт-песенник, заслуженный деятель Казахстана, обладатель "Золотой медали Франца Кафки", премии "Тарлан" Шомишбай Сариев, передает zakon.kz.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил свои соболезнования родным и близким поэта.

Первый Президент направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося поэта Шомишбая Сариева. Нурсултан Назарбаев отметил, что он внес значительный вклад в развитие казахской поэзии, и выразил уверенность, что яркий образ и нравственная жизнь поэта навсегда останутся в памяти страны, - сообщил в своем twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Имя Шомишбая Сариева широко известно в поэтическом сообществе. Его лирические стихи стали основой для творчества многих казахстанских композиторов. Он был известен, как автор песен "Атамекен", "Сәлем саған, туған жер", "Қарағым-ай", "Сарыарқа", "Дос керек", "Бозжорга".

Шомишбай Сариев родился 15 апреля 1946 года на станции Шомиш Аральского района Кызылординской области. Окончил медицинское училище, затем филологический факультет Казахского Государственного Университета в Алматы. В то же время начал публиковаться в газете "Лениншіл жас" и журнале "Жулдыз".

Первое стихотворение Шомишбая Сариева было опубликовано в 1974 году в литературном сборнике молодых поэтов "Балауса". В дальнейшем он стал автором автором более 15 книг и 300 стихотворений и песен. Произведения Сариева были переведены на многие языки мира. Например, сборник стихотворений "Теңізден соққан жел" ("Ветер с моря") был переведен на хинди.

В разные годы он работал в газетах "Ленинское знамя" и "Толкын", редактором издательства "Казахстан", заведующим отделом журнала "Жулдыз", научным сотрудником, старшим научным сотрудником Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова Национальной академии наук Республики Казахстан. До настоящего времени работал научным сотрудником в Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэзова.

В 1996 году ему была присуждена ученая степень кандидата наук по теме "В поисках современной казахской лирики". Он также был обладателем премии Человек года "Жыл Адамы — Алтын Адам", заслуженным деятелем Республики Казахстан. В 2011 году получил орден "Парсат", в 2018 году - юбилейную медаль "20 жыл Астана", в 2020 — Орден "Барыс" 1 степени.

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