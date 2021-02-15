Каким будет курс тенге в 2021 году

Средний курс тенге к доллару составит 432,8 при нескольких условиях.

Аналитики Центра исследований прикладной экономики дали прогноз на курс тенге к доллару в 2021 году, передает zakon.kz.

Так, средний курс тенге к доллару составит 432,8 при при цене на нефть марки Brent 48,5 долларов и при нарастании неопределенности в мировой экономике. Таким образом нацвалюта ослабнет на 4,8% по сравнению с 2020 годом.

Оценка была связана с внешними предпосылками прогноза, в частности, с учетом появления нового штамма коронавируса, захватившего Европу, и начавшейся массовой вакцинацией, - сообщили авторы "Макроэкономического обзора Казахстана".

По прогнозам исследователей, номинальные денежные доходы в Казахстане по итогам 2021 года вырастут на 9,5% на фоне роста номинальных заработных плат на 9,2% в сравнении с 2021 годом.

Инфляция сложится на уровне 6,5% относительно 2020 года. Эта цифра выведена на фоне прогноза ослабления тенге к доллару и предположении о сохранении Нацбанком базовой ставки на уровне 9%.

На фоне восстановления потребительского спроса со стороны домашних хозяйств, инвестиционного спроса компаний, сохранения высоких государственных расходов для стимулирования роста экономики, более медленного роста объемов экспорта по сравнению с импортом в рамках базового прогноза, рост реального ВВП Казахстана в 2021 году ожидается на 5,7% по сравнению с 2020 годом.

По прогнозу, построенному с помощью модели совокупного предложения, реальный ВВП Казахстана в 2021 году вырастет на 3,8% в сравнении с 2020 годом.

С учетом прогноза ВВП на 2021 год со стороны совокупного спроса, который составил 5,6%, консенсус-прогноз темпов реального ВВП Казахстана в 2021 года составит 4,8%.

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