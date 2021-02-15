Токаев о жертвах финансовых пирамид: Можно было бы уберечь

Прокуратура в таких вопросах должна быть максимально проактивной, инициативной.

Касым-Жомарт Токаев высказался о финансовых пирамидах, сообщает zakon.kz.

Президент на совещании с руководящим составом Генеральной прокуратуры поставил ряд конкретных задач.

Так, глава государства обозначил координацию деятельности правоохранительных органов, заострив внимание на необходимости эффективного использования всего потенциала взаимодействия не только в рамках правоохранительной системы, но и с другими госорганами.

К примеру, многие наши сограждане становятся жертвами финансовых пирамид. Только по одному уголовному делу проходит более 17 тысяч потерпевших. Для реализации подобных преступных схем злоумышленники многократно проводят однотипные транзакции и только затем исчезают из поля зрения. При своевременном обнаружении такой подозрительной активности можно было бы уберечь множество людей от опрометчивых шагов и обеспечить неотвратимость наказания мошенников. Я также обращаюсь к вновь созданному Агентству по финансовому мониторингу. Здесь могут помочь информационные ресурсы финансового мониторинга. Поэтому следует наладить с ними полноценное сотрудничество для пресечения преступлений в этой сфере. В целом, прокуратура в таких вопросах должна быть максимально проактивной, инициативной, — уверен он.

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