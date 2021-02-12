Свыше 1,7 млрд тенге перечислила в январе 2021 года в фонд медстрахования Карагандинская область

Больше 11 млн в фонд медстрахования перечислили самозанятые жители области, которые уплачивают ЕСП.

Больше 1,7 млрд тенге поступило в январе 2021 года в фонд медстрахования из Карагандинской области.

В первый месяц года около миллиарда тенге перечислили работодатели региона. Кроме взносов и отчислений за своих работников, предприятия и организации внесли 2 млн тенге пеней за несвоевременные платежи.

Больше 11 млн в фонд медстрахования перечислили самозанятые жители области, которые уплачивают ЕСП. Остальная сумма - это взносы и отчисления индивидуальных предпринимателей и самостоятельных плательщиков.

Напоминаем, что закончился льготный период для 29 категорий МСБ, которые были освобождены от взносов с апреля по декабрь 2020 года. С января 2021 года они должны уже возобновить перечисления за своих работников. Ранее им нужно было внести данные сотрудников в базу фонда на сайте msb.fms - чтобы в льготный период у работников не было задолженности по взносам на медстрахование, - отметила руководитель отдела карагандинского филиала фонда медстрахования Светлана Щеткина.

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