Президент назвал проверки бизнесменов настоящей репрессией 

По его словам, прокуроры обязаны обеспечить соблюдение законности в отношениях бизнеса.

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководством Генеральной прокуратуры упомянул бизнесменов, чьи права, по его мнению, иногда нарушаются, передает zakon.kz.

За последние три месяца в мобильные группы по защите бизнеса по таким фактам поступило более 500 обращений предпринимателей. Зачастую складывается ситуация, когда контролирующие органы, получив малейший повод, разворачивают самые настоящие репрессии. Изымается документация, которую бизнесмен не может получить обратно месяцами. Вместо работы весь персонал ходит на допросы. Такие перегибы недопустимы. Прокуроры обязаны обеспечить неукоснительное соблюдение законности в отношениях бизнеса со всеми без исключения правоохранительными органами, — сказал глава государства.

Токаев еще раз напомнил, что незаконное вмешательство госслужащих в бизнес, воспрепятствование его деятельности должно рассматриваться как тяжкое преступление. Это не только громкая фраза, это призыв к действию, убежден Президент. Органам прокуратуры необходимо иметь это в виду, тем более данное положение будет оформлено законодательно. Это особенно актуально в период снижения темпов экономического роста, говорится в сообщении Акорды.

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