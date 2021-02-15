В Кремле ответили на обращение Илона Маска к Путину

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, оценивая это предложение, напомнил, что Путин не пользуется соцсетями и не ведет их лично, поэтому необходимо "сначала разобраться".

Американский миллиардер Илон Маск на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину. В Кремле отреагировали на это обращение, передает zakon.kz.

Илон Маск в Twitter обратился к официальному аккаунту Кремля. Сначала он пригласил правительство России присоединиться к набирающей популярность социальной сети Clubhouse для общения. А затем на русском добавил: "Было бы большой честью поговорить с вами".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, оценивая это предложение, напомнил, что Путин не пользуется соцсетями и не ведет их лично, поэтому необходимо "сначала разобраться", пишет "Газета".

В целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать, — добавил Песков.

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