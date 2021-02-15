Кызылординца оштрафовали на 3,6 млн за нарушение ПДД

Машина водворена на штрафстоянку.

В Кызылорде водитель 181 раз нарушил правила дорожного движения, сообщает zakon.kz.

11 февраля в ходе операции "Должник" был задержан 34-летний житель области.

Водитель машины с российскими номерами за несколько месяцев 181 раз превысил скоростной режим. Автоматическое средство фиксации "Аркан" в период с 12 июня 2020 года по 11 февраля 2021 года зафиксировал нарушения ПДД на сумму 3 591 265 тенге. Водитель управлял автомашиной без документов. Автомашина водворена на штрафстоянку, - отметили в ДП области.

Кроме этого, в отношении водителя оформлен протокол по статье 612 части 1 КоАП РК.

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