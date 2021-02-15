Песков рассказал о влиянии фильма про дворец на рейтинг Путина

Приписывание этого объекта президенту - это полная чушь и вранье - пресс-секретарь президента РФ.

Фильм о "путинском дворце" в Геленджике не повлиял на рейтинг президента России, считает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что несмотря на большое число просмотров фильма Алексея Навального в нем рассказывается неправда, передает РИА Новости.

Владелец этого дома нашелся, появилась информация из первых уст, что в этом доме происходит, было объявлено о планах по его коммерческому использованию. Дмитрий Песков

По его словам, после всего этого "стало ясно, что приписывание этого объекта президенту - это полная чушь и вранье".

Абсолютному большинству людей это ясно, - уверен Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что не смотрел опубликованный в YouTube фильм, где утверждается, что у президента якобы имеется "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.

Позже Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, а работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже не один год и закончатся примерно "через пару лет".

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