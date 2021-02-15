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Токаев выразил соболезнования в связи со смертью Шомишбая Сариева

Фото: Акорда 15 февраля 2021, 18:36

Шомишбай Нагашыбайулы был одним из ведущих представителей казахской поэзии.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося поэта, заслуженного деятеля Казахстана Шомишбая Сариева, сообщает zakon.kz.

Шомишбай Нагашыбайулы был одним из ведущих представителей казахской поэзии. Его замечательные стихи и поэмы пользовались широким признанием среди читателей. Многолетнее плодотворное творчество поэта внесло существенный вклад в обогащение духовного мира нашего народа, – говорится в телеграмме.

15 февраля стало известно, что на 75-м году жизни скончался известный казахстанский поэт-песенник.

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