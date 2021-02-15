Токаев выразил соболезнования в связи со смертью Шомишбая Сариева

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Шомишбай Нагашыбайулы был одним из ведущих представителей казахской поэзии.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося поэта, заслуженного деятеля Казахстана Шомишбая Сариева, сообщает zakon.kz.
Шомишбай Нагашыбайулы был одним из ведущих представителей казахской поэзии. Его замечательные стихи и поэмы пользовались широким признанием среди читателей. Многолетнее плодотворное творчество поэта внесло существенный вклад в обогащение духовного мира нашего народа, – говорится в телеграмме.
15 февраля стало известно, что на 75-м году жизни скончался известный казахстанский поэт-песенник.
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