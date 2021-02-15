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Токаев: Должно быть внедрено сплошное видеонаблюдение в тюрьмах

Фото: profit.kz 15 февраля 2021, 19:31

Следует искоренить нарушения закона в ходе следствия.

Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить "сплошное видеонаблюдение в местах заключения и на полицейских участках", сообщает zakon.kz.

Об этом Президент написал на странице в twitter.

На совещании с руководством Генпрокуратуры поставил ряд задач по обеспечению защиты прав граждан и предпринимателей. Следует искоренить нарушения закона в ходе следствия. Должно быть внедрено сплошное видеонаблюдение в местах заключения и на полицейских участках, - говорится в сообщении.

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