Токаев: Должно быть внедрено сплошное видеонаблюдение в тюрьмах

Приложение zakon.kz
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Следует искоренить нарушения закона в ходе следствия.
Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить "сплошное видеонаблюдение в местах заключения и на полицейских участках", сообщает zakon.kz.
Об этом Президент написал на странице в twitter.
На совещании с руководством Генпрокуратуры поставил ряд задач по обеспечению защиты прав граждан и предпринимателей. Следует искоренить нарушения закона в ходе следствия. Должно быть внедрено сплошное видеонаблюдение в местах заключения и на полицейских участках, - говорится в сообщении.
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