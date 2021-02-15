Токаев: Должно быть внедрено сплошное видеонаблюдение в тюрьмах

Следует искоренить нарушения закона в ходе следствия.

Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить "сплошное видеонаблюдение в местах заключения и на полицейских участках", сообщает zakon.kz.

Об этом Президент написал на странице в twitter.

На совещании с руководством Генпрокуратуры поставил ряд задач по обеспечению защиты прав граждан и предпринимателей. Следует искоренить нарушения закона в ходе следствия. Должно быть внедрено сплошное видеонаблюдение в местах заключения и на полицейских участках, - говорится в сообщении.

Читайте также:

Подавлять в зародыше - Токаев о криминогенной обстановке в стране

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!